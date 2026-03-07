Udělám to po svém. Končím. Tady a teď. Jak Sáblíková vymyslela originální loučení

Já končím, vážení. Tady a teď.
„Takhle jsem to vymyslela už před začátkem sezony, když jsem se dozvěděla, že její konec bude právě v Heerenveenu. Jen o tom dlouho nikdo nevěděl,“ vyprávěla.
O této originální rozlučce s kariérou na mistrovství světa ve víceboji vědělo v sobotu ráno snad jen pět lidí. Sáblíková se probudila po devíti a půl hodinách spánku, připadala si nádherně uvolněně, až naspeedovaně.
Chvíli přemýšlela: „Mám vlastně ještě jít na rozbruslení?“ Potom se musela jít aspoň proběhnout. „Já prostě nevydržím v klidu,“ prohodila.
Úvodní závod víceboje, vždy obávaný sprint na 500 metrů, zvládla na své poměry dobře, v čase 40,02.
Kouč Petr Novák, kterého pochopitelně informovala, co chystá, se svoji svěřenkyni naposledy pokusil zviklat: „Hele, máš formu, nejen trojka, ale i patnáctka tady může být dobrá. Tak zkus bruslit i v neděli.“
Odvětila: „Ne, chci si to udělat po svým. Tohle si nenechám vymluvit. Nechci se loučit na patnáctistovce.“
Uvědomovala si, že do závěrečného nedělního klání na 5000 metrů by potom postoupilo jen osm nejlepších v pořadí víceboje a nebyla si vůbec jista, že by mezi ně patřila.
A tak už po pětistovce obešel její tým pár důležitých lidí a prozradili jim: Sáblíková v závodě na trojce ukončí kariéru. Aby tím členové jury, organizátoři nebo hlasatel v hale nebyli zaskočeni.
Pak už nadešel čas druhého závodu víceboje, tratě 3000 metrů. Té, na které vybojovala šestnáct světových či olympijských medailí.
Její tratě.
Hlasatel cítil, že jde o okamžik mimořádný, a vzrušeným hlasem oznamoval: „Pár číslo sedm. Ve vnější dráze, dámy a pánové, ve svém posledním závodě na 3000 metrů po 23 letech v mezinárodním rychlobruslení, je pětinásobná mistryně Evropy, jedenadvacetinásobná mistryně světa a trojnásobná olympijská vítězka....“
Poslední slova už zanikala v burácející hale.
Tak ještě jméno. Samozřejmě ho každý znal.
„Martina Sáblíková!“
Uklonila se publiku, dojatě očima pohladila tribuny.
„V hale byl v tu chvíli takový randál, až jsem si myslela, že nás v něm na start ani nepustí,“ líčila později.
Dvaatřicetiletá Švýcarka Kaitlyn McGregorová byla ženou, která ji na posledních sedmi a půl kolech kariéry doprovázela. Hodinu před startem, když se v hale rozjížděly na trenažéru, Sáblíková také jí prozradila, co chystá. „Aby tě to při závodě nezaskočilo.“
„Go to start... ready,“ zahlásil startér. Ozval se výstřel.
Tak naposledy.
Zatímco kroužily po oválu, hlasatel připomínal, jakou ohromnou osobností rychlobruslení byla. Podle toho, kde zrovna projížděla, valila se tribunami zbarvenými jako obvykle do oranžova velká tleskající a křičící vlna fanoušků.
Silně vnímala to souznění s tribunami. „Ještě nikdy jsem nejela trojku, při které bych se od začátku na trati smála,“ prozradila později.
Takřka bok po boku jely dlouho s McGregorovou, potom dokonce česká veteránka výrazně zrychlovala, dvě kola před cílem nad Švýcarkou jasně vedla, unikala soupeřce, ještě jednou si vychutnávala ten opojný pocit.
„Měla jsem v sobě fakt sílu! Napadlo mě: Škoda, že jsem se takhle necítila v Miláně. Vůbec jsem necítila bolest a ten pocit ze zrychlení byl báječný. Myslím, že bych dovedla zrychlit i v posledních dvou kolech. Ale držela jsem se plánu.“
Ano, mohla v tu chvíli bez potíží bojovat přinejmenším o průběžné druhé místo v závodě na 3000 metrů. Ale neudělala to. „Zpomalila jsem, abych Kaitlyn nechala jet a nepřekážela jí. A pak jsem si to užila podle sebe.“
Když se ozval zvonec do posledního kola, shodila Sáblíková kapuci kombinézy, sundala brýle a celé poslední kolo absolvovala výrazně pomaleji, přičemž mávala všem, kteří ji tak usilovně povzbuzovali.
„Děkujeme, Martino, za ta dlouhá léta,“ křičel hlasatel.
Všichni diváci - i novináři - se zvedli na nohy a uspořádali české rychlobruslařské superstar ovace vestoje. Teď už každý pochopil: Tohle je opravdu konec. Nebude už nedělní patnáctistovka, ani pětka, Martina Sáblíková právě ukončila kariéru.
Blížila se k cíli a chvíli přemýšlela, že by jím třeba projela pozadu.
„Ale to by bylo možná příliš riskantní, radši jsem to nezkusila, abych neudělala nějaké faux pas na ledu, když po mně ještě měla jet spousta holek. Tak jsem udělala jen takový pomyslný fotofiniš.“
Čas 4:21,72, poslední v dlouhé kariéře, vůbec nebyl podstatný.
Plácla si s trenérem Novákem, který jí zároveň i malinko vyčinil: „Kdybys tu trojku dojela normálně, mohla jsi ji jet za 4:00.“
Usmála se a řekla jen: „Díky Petře.“
Tatáž slova mu nechala před závodem natisknout i na speciální reprezentační bitvu, kterou od ní dostal: „Petře, díky za všechno.“
Ještě se vyjížděla, diváci dál tleskali, mávala a posílala vzdušná srdíčka. Přijely k ní nyní už bývalé soupeřky Ragne Wiklundová a Francesca Lollobrigidová a objaly ji, po chvíli se pro změnu topila v objetí Nikoly Zdráhalové, přicházel zástup dalších lidí.
„Tolik bruslařů, trenérů, rozhodčích za mnou chodilo,“ vyprávěla. „Že tady zanechám takový odkaz, jsem si nikdy nemyslela. Je to prostě skvělé.“
Když po dojetí posledních párů celý závod na 3000 metrů skončil, hala potemněla a moderátor pozval Sáblíkovou na nasvícené pódium uprostřed oválu. Tady vypočítával další mety, na něž v kariéře dosáhla: 53 vítězných pohárových závodů, 13 celkových triumfů ve Světovém poháru, sedm překonaných světových rekordů na 3000, 5000 a 10 000 metrů.
Zakláněla hlavu, dávala si nevěřícně dlaně přes ústa.
„Chápete, jaký neuvěřitelný úkaz jste?“ zeptal se.
„Ne,“ hlesla a zakroutila hlavou.
„Byla jste obr a... zazhrak na bruszlich,“ snažil se Češku potěšit trochu krkolomnou češtinou.
„Ach, děkuju,“ reagovala v angličtině a rozhovořila se. „Chtěla bych teď říct díky každému, kdo jste mi fandil. Bylo to dnes úžasné. Tolik emocí. Byla to ta nejlepší trojka mé kariéry. Děkuji vám za to, že jste můj poslední den kariéry udělali tak moc speciálním.“
Tunelem pod oválem dorazila do mixzóny pro novinářské rozhovory, kde na ni samozřejmě čekali nejen čeští reportéři.
„To loučení bylo nakonec daleko víc emoční, než jsem čekala,“ popisovala. „Celý dnešek byl zvláštní, jako bych se nemohla zastavit. Na jednu stranu jsem už chtěla, aby vše bylo za mnou, na druhou stranu jsem si přála, aby ta chvíle nikdy nepřišla. Bylo to prostě skvělý.“
Povídala dál, ale najednou se přihnala nizozemská hvězda Antoinette de Jongová, sama dojatá, a objímala dlouholetou soupeřku. „Vůbec si to bez tebe nedokážu představit,“ říkala české kolegyni.
Sáblíková se vrátila k novinářům a tvrdila: „Mám pořád tep snad 130, protože co jsem si v posledních minutách prožila, bylo fakt neskutečné. Bylo to skvělé při loučení v Miláně a stejně tak i tady. Že jsem si mohla rozlučku prožít, jak jsem chtěla, má pro mě má obrovský význam.
Čekaly na ni televizní štáby i řada nizozemských a dalších novinářů. Ale ještě jedna otázka v češtině padla.
Zdánlivě jednoduchá: „Jaká ta kariéra byla, Martino?“
„Úžasná. Asi nemám jiné slovo,“ zasmála se.
Po chvíli se přesto rozpovídala: „Když mi bylo patnáct a byla jsem v Heerenveenu na mistrovství Evropy poprvé a slyšela tu hučící tribuny, řekla jsem Petrovi: Tam nejdu. Pak jsem v roce 2007 vyhrála svoji první medaili na mistrovství světa, hned zlatou, v roce 2010 i první zlatou olympijskou – a potom jsem jela na jakési vlně, kterou jsem si možná ani neuvědomovala. Postupem času jsem si začala víc a víc užívat lidi u rychlobruslení, mé přátele, zážitky při závodech, trénincích i mimo ně a začalo mě to naplňovat. Byly to zážitky, které jsem chtěla prožívat znovu a znovu. Jsem moc ráda, že to i lidé kolem mě vnímali stejně. Což bylo nejvíc, co jsem od mého sportu mohla dostat.“
Ta unikátní plavba na vlně ji donesla až sem. Do slavné haly Thialf, kde mladičkou rychlobruslařku kdysi řev zaplněných tribun kdysi vyděsil. Teď ty tribuny aplaudovaly jen jí.
Ze scény odchází Martina Sáblíková, legenda světového rychlobruslení.
A legenda českého sportu.