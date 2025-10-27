Poslední sezona v kariéře? Hrozně mě to mrzí, bojuju s tím, přiznává Sáblíková

Stanislav Kučera
  17:15
Už za necelé tři týdny vstoupí do své poslední sezony v kariéře. Po 25 letech se rozloučí se sportem, v němž si vydobyla pozici jedné z nejlepších závodnic historie. „Upřímně mi to není moc příjemné. Bojuju s tím od té doby, co jsem to vyhlásila,“ popisuje rychlobruslařka Martina Sáblíková, co s ní blížící se konec dělá.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na tiskové konferenci před začátkem poslední sezony v kariéře | foto: ČTK

V polovině listopadu vstoupí do Světového poháru, jehož první zastávka se koná v zámořském Salt Lake City. Hlavní vrchol v podobě olympijských her v Itálii přijde v únoru příštího roku a definitivně skončit plánuje na mistrovství světa ve víceboji, které se uskuteční v březnu v Nizozemsku.

Pro 38letou Sáblíkovou nebudou důležité jen výsledky. Také se musí loučit s místy, která nesčetněkrát objela a na nichž získala báječné vzpomínky. A tak počítá s tím, že ji bude přepadat nostalgie.

Nekonči, říkají mi. Ale já už se nechci nechat přemlouvat, povídá Sáblíková

„Ještě jsem to nezažila, takže se s tím snažím pracovat,“ popsala trojnásobná olympijská vítězka na pondělní tiskové konferenci. „Minulý rok jsem si to vyzkoušela v Heerenveenu, kde komentátor před startem hodně zdlouhavě vyjmenovával mé úspěchy. Ten aplaus mi pak neudělal dobře, začala jsem brečet a podepsalo se to na mém výkonu. Emoce byly velké a složité, tak snad to letos zvládnu.“

Jaké pocity ve vás poslední sezona v kariéře vyvolává?
Že můj sportovní život hrozně rychle utekl a už se s ním mám loučit. A to mě hrozně mrzí.

Do začátku olympijských her zbývá 102 dní. Jak se sportovní svátek blíží, cítíte ještě větší tlak?
Tlak mám na sobě od doby, kdy jsem oznámila, že budu končit, takže je dobré, že s olympiádou se moc neprohlubuje. Letos to pro mě bude hlavně o psychice, ne o fyzické připravenosti. Je pro mě těžké se s tím sportem po nějakých 25 letech rozloučit.

Martina Sáblíková míří pro světové stříbro na trojce v Hamaru.

S jakými výsledkovými cíli do sezony jdete?
Když projdu kvalifikací na olympiádu, tak budu spokojená. A na hrách bych se chtěla umístit do první desítky, takže mám docela skromné cíle. Hlavně, aby sezona proběhla ve zdraví.

Kde všude budete startovat?
První čtyři Světové poháry pojedu určitě, ty jsou kvalifikační na olympiádu. Pak uvidíme, jak nám bude do přípravy zapadat mistrovství Evropy v Polsku. A poslední zkouškou před Milánem je Světový pohár v Inzellu, kam pojedeme určitě. Bude dobré mít před olympiádou nějaký start.

Jste spokojená s letní přípravou?
Proběhla normálně jako vždycky, žádné změny nebyly. Jiné bylo jen to, že jsem si říkala, že jsem na těch místech tréninkově naposledy, což bylo složitější.

Sáblíková zveřejnila vztah se Zdráhalovou: Je nám spolu krásně už více než 12 let

Vydržela jste zdravá?
Asi měsíc jsem se potýkala se zánětem šlach v kotníku, museli jsme vypustit skokové věci a nemohla jsem běhat, dva tři týdny jsem mohla jen na kolo. Ale zlepšuje se to a teď už můžu dělat všechno. Jen kotník v bruslích tejpuju.

Na přípravných závodech v Inzellu jste vyhrála závod na tři kilometry v čase 4:04,05 a porazila jste i Italku Lollobrigidovou. Povzbudilo vás to?
Francesca má vždycky největší formu až na Světových pohárech, ale pro mě bylo super, že se můj čas shoduje s časy, které tam jezdím patnáct let. Startovala jsem se slabšími závodnicemi, takže jsem jela sama, ale i tak byl čas skvělý.

Co říkáte na Metoděje Jílka, který v neděli na nemistrovské trati 3000 metrů pokořil skoro o pět vteřin světový rekord?
Každý, kdo ho sleduje, tak vidí, jak neuvěřitelně jde nahoru a je zapálený. Teď potvrdil formu a určitě jde správným směrem. Myslím, že soupeři s ním budou mít velký problém. Spíš mám tušení, že ho nikdo nebude moct chytit.

Do zámoří na první Světové poháry odlétáte už nyní. Chcete se aklimatizovat na časový posun?
Ano a taky na to, že dráha v Salt Lake City je ve výšce 1400 metrů nad mořem, což není jednoduché udýchat. I Metoděj je tam s velkým předstihem. Snažíme si na podmínky zvyknout, aby se to na nás neprojevovalo.

Jak chcete, aby si vás po kariéře pamatovali fanoušci?
Dobrá otázka. Těžko říct. Mně bude úplně stačit, když si mě budou pamatovat.

