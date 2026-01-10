Čas je pro mě zklamáním, tréninky byly super. Čtvrtá Sáblíková si věřila na víc

Tomáš Macek
  8:30
Tak dávno se to už zdá. Na evropském šampionátu v Collalbu 2007 slavila devatenáctiletá Martina Sáblíková svoji první velkou medaili, tehdy senzační zlato ze čtyřboje, navíc ozdobené nejrychlejšími časy historie na otevřené dráze na tratích 3000 a 5000 metrů. O devatenáct let později stále na mistrovství Evropy závodí – a tentokrát mu i dává sbohem.

Martina Sáblíková na archivním snínmku | foto: Profimedia.cz

Medaile by byla skvělou rozlučkou. A zároveň také prodloužením neuvěřitelné série. Vždyť Sáblíková od roku 2007 vybojovala v každé sezoně aspoň jednu medaili z vrcholných akcí (OH, MS, ME).

V pátek nastupovala v Tomaszowě Mazowieckém na trati 3000 metrů do závěrečné rozjížďky proti Francesce Lollobrigidové s vidinou: Mohla bych to zase dokázat.

Na bronz „stačilo“ pokořit čas 4:05,91 a zároveň porazit Italku, její sousedku v celkovém pořadí Světového poháru na dlouhých tratích, v němž je Lollobrigidová průběžně šestá a Sáblíková sedmá.

Italská rychlobruslařka po celý závod vedla, při průjezdu do posledního kola se však její česká soupeřka dostala před ní a tak to už zůstalo až do cíle.

Jenže čas na časomíře důvod k radosti nepřinášel: 4:08,07.

Dvě sekundy a 16 setin chybělo k bronzu, který připadl Nizozemce In’t Hofové. Ta i při absenci svých krajanek Beuneové a Groenewoudové udržela rychlobruslařskou velmoc na stupních vítězů.

„Podle časů v tréninku to vypadalo, že bych mohla jet 4:04,“ říkala Sáblíková. „Ale to by se nesmělo stát, abych zajela první kolo za 31 sekund a hned druhé už za 32.“

Ne, nevypadala spokojeně.

„Čtvrté místo bych měla hodnotit pozitivně, nicméně musím říct, že potom, jaké se přede mnou jely časy a vzhledem k tomu, že tu některé závodnice nejsou, byly pro mě můj čas a projev zklamáním,“ konstatovala.

Sáblíková skončila na ME čtvrtá, na medaili ztratila dvě sekundy

Už ulitý start jako by cosi naznačoval.

„Asi jsem byla nervózní, jen nechápu proč,“ přemítala. „I když je to Evropa, normálně takhle nervózní nebývám.“

Výhra nad 34letou Lollobrigidaovou, praneteří slavné herečky a loňskou světovou šampionkou na distanci 5000 metrů, je pro 38letou Češku slabou útěchou. Vlastně žádnou.

„Že jsem porazila Lolo neberu jako skalp. Lolo se zatím trápí, také jí to úplně nejde, jak by si představovala, takže je mi jí spíš líto,“ tvrdila. „Na jejím projevu je od začátku sezony vidět, že se do toho nemůže dostat, což mě kvůli ní docela mrzí.“

Polský Tomaszow je známý těžším ledem, na němž se jezdí pomalejší časy, na ten však Sáblíková rozhodně ten svůj nesváděla.

„Jezdilo se mi tu předtím dobře, dopolední tréninky byly super, i příprava se vydařila. Ale závod se mi vůbec nepovedl,“ popisovala. „Ne, nebyla to úplná katastrofa, ale poslední kola měla vypadat jinak. Neříkám, že bych se posunula pořadím, asi bych i tak skončila čtvrtá, ale mohla jsem jet aspoň 4:06, kdybych vydržela tempo na kola.“

Úplně jiné pocity zažívala za cílem exmistryně světa na této trati, Norka Ragne Wiklundová. Její čas 4:00,55 je i novým rekordem dráhy.

„Ten rekord je tak skvělý, že by tu na něj nikdo neměl, i kdyby na startu byla kompletní špička. Projev Ragne byl geniální,“ glosovala Sáblíková.

Na šampionátu by se měla představit ještě v závodě na 1500 metrů a v týmové stíhačce. Na patnáctistovce bude v sobotu patřit ke kandidátkám medailí další Češka Nikola Zdráhalová.

