Šestá olympiáda? Bude! Ale tak nervózní jsem dávno nebyla, říká Sáblíková

Tomáš Macek
  8:00
V únoru chce uzavřít velký kruh své kariéry na hrách v Milánu, šesté a poslední olympiádě, kde nastoupí, rovných dvacet let od debutu v Turínu 2006. Po pátečním pohárovém závodě na 5000 metrů v Heerenveenu má Martina Sáblíková takřka jisté, že se do Milána kvalifikuje na obou svých výsostných tratích – 3000 a 5000 metrů.
Martina Sáblíková na archivním snínmku

foto: Reuters

Martina Sáblíková na archivním snínmku
Martina Sáblíková na archivním snínmku
Martina Sáblíková na archivním snínmku
Martina Sáblíková na archivním snínmku
5 fotografií

Šestá dojela nyní v Heerenveenu na jediné pohárové pětce, která je součástí čtyřdílné olympijské kvalifikace.

A to byl velmi důležitý počin.

Sáblíková tak uhájila celkově sedmé místo ve Světovém poháru na dlouhých tratích. A právě na základě tohoto žebříčku postoupí na hry patnáct žen na trati 3000 metrů (ale maximálně tři na zemi) a devět na 5000 metrů (max. dvě na zemi).

Sáblíková byla v Heerenveenu šestá na pětce, Jílek a Zdráhalová druzí v divizi B

Ve své rozjížďce proti třicetileté Belgičance Sandrine Tasové se sice mohla jevit česká rychlobruslařka v pátek papírovou favoritkou, ovšem její soupeřka podala vynikající výkon, který Tasovou posléze vynesl nejen k osobnímu rekordu 6:52,54, ale i ke konečnému čtvrtému místu.

O osm let starší Sáblíková proťala cíl za 6:55,96.

„Výkon asi docela dobrý,“ hodnotila. „Prvních sedm kol se mi jelo fajn. Pak jsem začala trochu tuhnout, což bylo vidět na mezičasech, kdy jsem šla přes 33 sekund na kolo. Kdybych zůstala pod nimi, byl by ten závod ještě o něčem jiném.“

Nezastírala, že před startem byla tentokrát kvůli olympijské tajence extrémně nervózní.

„Když jsem viděla časy, jaké se jezdily už v B-divizi, říkala jsem si, že to snad ani není možné, jak se ta nastupující generace dere dopředu,“ popisovala Sáblíková.

Světový pohár v rychlobruslení Heerenveen 2025: program, výsledky, Češi

„Zažívám teď vlastně v opačné roli, jaké to bylo před dvaceti lety, když jsem nastoupila na scénu já a porážela ty starší holky. Takhle nervózní jako dnes jsem opravdu už hodně dávno nebyla. Poslední tři kola se mi nejela vůbec dobře, ale nakonec to naštěstí stačilo na šesté místo, za které jsem byla hrozně ráda.“

Velké poděkování od ní mířilo k tradičně skvělým heerenveenským divákům, se kterými se tento týden loučí: „Díky tomu, jak skandují a tleskají, tak i když už nemůžete, nenechají vás, abyste ten boj v sobě vzdali. Klobouk dolů před nimi, hnali mě až do cíle.“

Po heerenveenské zastávce zbývá poslední kvalifikační závod na dlouhých tratích žen, jímž bude příští týden 3000 metrů v Hamaru.

Sáblíková už má momentálně jistou olympijskou kvalifikaci na 3000 metrů a vysoce pravděpodobnou i tu na 5000 metrů, když na první závodnici pod čarou, Číňanku Č’-en Tchaj, má v tuto chvíli v pohárovém žebříčku náskok 26 bodů.

„Jak jsem to teď počítala, mělo by mi to bodově vyjít,“ radovala se. „Což je pro mě obrovská úleva. Přála jsem si být na olympiádě na obě tratě, a teď se zdá, že se mi to vyplní. Splnila bych tak můj letošní cíl.“

Celkem bude na hrách startovat 20 závodnic na 3000 metrů a 12 závodnic na 5000 metrů. Tato místa obsadí 15, resp. 9 žen podle žebříčku, k nimž přibudou 5, resp. 3 ženy z dosud nekvalifikovaných závodnic na základě dosažených časů v rámci čtyř kvalifikačních kol Světového poháru.

Sáblíková by se momentálně časem kvalifikovala také na trati 1500 metrů, tu však na posledních třech olympiádách vynechávala a soustředila se na své dvě nejlepší disciplíny.

V sobotu však v Heerenveenu na této distanci nastoupí.

„Patnáctistovka bolí možná jako trojka i pětka dohromady, hlavně její poslední kolo,“ podotkla. „Vůbec nevím, na co v ní mám, protože poslední týdny jsem se soustředila na dlouhé tratě a netrénovala nic do rychlosti.“

Z dalších českých rychlobruslařů v současnosti figurují na postupových místech na olympiádu Metoděj Jílek na tratích 1500, 5000 a 10 000 metrů i v hromadném závodě a Nikola Zdráhalová na 1000 a 1500 metrů.

V pátek vybojovala Zdráhalová v Heerenveenu druhé místo v divizi B na 1000 metrů a spokojeně hodnotila: „Nepovedl se mi start, ale druhé kolo bylo super a konečně se mi povedlo probojovat na tisícovce do A-divize.“

Podobný kousek – tedy 2. místo v divizi B a postup výš – předvedl Metoděj Jílek na 1500 metrů.

„Navíc jsem si zlepšil svůj osobák v této hale z minulého roku, takže jsem nadšený,“ říkal. Výsledek je pro něj i velkým povzbuzením před sobotním hlavním startem na trati 10 000 metrů, kde je bronzovým medailistou z posledního mistrovství světa.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

