Čím víc ledu, tím lepší časy. Sáblíková vyzývá Nizozemky k bitvě o medaile

Minulý týden ji trojka poněkud vystrašila. Co se to děje? Proč mě v posledních kolech tolik bolí nohy? A ta ztráta v cíli!

Od vítězné Irene Schoutenové ji tehdy dělilo 4,36 sekundy. Cílem projela Martina Sáblíková za 4:02,31. Což o to, jindy by šlo o výborný čas, ale v tu chvíli to tak necítila.

Znejistěla.

Právě ta trojka, kterou před týdnem v Heerenveenu absolvovala, však byla zároveň i bodem zlomu.

Od té doby má Sáblíková důvody k úsměvům. Nejen že v závěru evropského šampionátu suverénně ovládla závod na 5000 metrů a celkově vybojovala ve čtyřboji bronz. Když nyní v neděli při Světovém poháru znovu proťala cíl klání na 3000 metrů, zářil na tabuli čas 3:59,21.

Zkrátila i odstup za vítězkou, kterou se stala opět Schoutenová. Tentokrát činil 2:06 sekundy.

„Čtvrté místo je vždycky blbé, ale skutečnost, že jsem na zdejší dráze zajela poprvé pod čtyři minuty, je super,“ svěřila se v rozhovoru pro svoji marketingovou agenturu.

Nizozemská rychlobruslařka Irene Schoutenová v závodě na 3000 metrů v Heerenveenu.

„Před závodem jsem říkala, že když nezískám placku, ale budu od ní jen kousek, budu spokojená. A jsem. Oproti minulému týdnu jsem byla docela o dost rychlejší. Jsem sice čtvrtá, ale holky jely skvěle.“

Od třetí příčky na stupních vítězů, kterou držela domácí Joy Beuneová, dělilo Češku 31 setin.

„Jak bych to zhodnotil?“ přemýšlel v rozhovoru pro iDNES.cz kouč Petr Novák. „Kdyby Martina skončila třetí, byl bych velmi spokojený, ovšem na druhou stranu nemohu ani říci, že jsem nespokojený, když si o víc než o vteřinu vylepšila svůj nejlepší výkon v téhle hale. Neustupuje ze slávy. Naopak, pořád se zlepšuje.“

Oproti minulému týdnu neučinili trenér a závodnice žádné změny ve strategii. Důvod zlepšení je podle Nováka prostý.

„Změnilo se jen to, že jsme tu mohli být mnohem víc na ledu než v týdnech před mistrovstvím Evropy. Díky tomu Martina pořád zdokonaluje a vylepšuje svoji techniku. Svět jde dopředu a jsem rád, že Martina taky. Pořád bojuje o pódium.“

Než se v neděli postavila na start své rozjížďky, Irene Schoutenová vylepšila rekord heerenveenské dráhy na 3:57,15.

„Bylo jasné, že tohle je nastavená laťka na 1. místo a že nastane velký boj i o ta další. A o ně měla zájem spousta lidí,“ podotkl kouč.

Antoinette de Jongová, evropská šampionka ve čtyřboji, si v souboji se Sáblíkovou chtěla vzít rekord dráhy zpět a od prvních metrů české soupeřce ujížděla.

Nizozemská rychlobruslařka Antoinette de Jongová v závodě na 3000 metrů v Heerenveenu.

„De Jongová je zvyklá takhle rozjíždět. Poté, jak skvěle zvládla v sobotu patnáctistovku, jsem věděl, že začátek trojky bude mít rychlý,“ řekl Novák.

Sáblíková přesto byla ráda, že ji nalosovali právě do tohoto páru. Věřila, že se za de Jongovou sama vytáhne ke kvalitnímu času.

Jak na mě ze začátku Antoinette nastoupila, bylo hodně kruté,“ vyprávěla. „Nasadila tempo pomalu jak na patnáctistovku, v tom jsem jí nemohla vůbec konkurovat. Ke konci pak začala lehce vadnout, stahovala jsem ji, ale nebyla jsem dostatečně rychlá, abych ji porazila. Poslední dvě kola už hodně bolela, ale pocity mám rozhodně lepší než minulý týden.“

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková v závodě na 3000 metrů v Heerenveenu.

Skončila čtvrtá v nejkvalitnějším závodě na 3000 metrů žen, jaký se kdy na evropských drahách odehrál.

Však na ni Novák při závodě křičel: „Jedeš na svůj nejrychlejší čas v Heerenveenu v historii!“

Později trenér dodal: „Čekal jsem, že de Jongová v závěru zpomalí, což se také stalo. Sedm desetin mezi ní a Martinou není moc, to je za tři neděle hratelné.“

Ano, mistrovství světa za necelé tři týdny je metou, k níž všichni při pětitýdenním pobytu v Heerenveenu směřují a vzhlíží. Novák i Sáblíková věří, že k ní kráčejí po dobré cestě a pozvolna smazávají tréninkové manko, které především v porovnání s Nizozemkami mají.

„Přece jen ony jsou tady doma, trénovaly tu denně. Škoda, že se Světový pohár letos nemůže konat i v jiných halách, aby se ukázalo, jaká je jejich převaha doopravdy,“ litoval Novák.

Sáblíková se takovými myšlenkami nezaobírá.

Nizozemská rychlobruslařka Isabelle van Elstová po závodě na 3000 metrů v Heerenveenu.

„Holanďanky asi v nějaké výhodě jsou, ale já na to takhle nekoukám,“ řekla. „Prostě mají skvělou formu, jede jim to. Teď je na nás ostatních, jestli s tím do mistrovství světa dokážeme něco udělat. Bude to samozřejmě těžké, holandská nadvláda je patrná takřka na všech tratích. Na patnáctistovce mužů měli dokonce prvních pět, to je neuvěřitelné.“

Minulý týden se na trojce dokázala vklínit mezi Nizozemky ruská vytrvalkyně Natalija Voroninová, světová rekordmanka na 5000 metrů.

Tentokrát skončila až osmá.

Zato se v B-divizi na 3000 metrů důrazně přihlásila o slovo teprve dvacetiletá Norka Ragne Wiklundová.

3:58,95. Panečku. To byl čas. V A-divizi by jí stačil na čtvrté míso, těsně před Sáblíkovou.

Jenže takhle přepočítávat nelze.

B-divize se totiž jede systémem takzvaných kvartet, kdy v každé rozjížďce startují čtyři závodnice, což jim pomáhá k lepším časům.

„Kvarteta jsou úplně jiný závod a pomáhají k lepším časům, i vítr na dráze se při nich točí poněkud jiným směrem a ty holky o něco zrychlí,“ připomněl Novák. „Wiklundová je výborná, o tom žádná, je mladá a zlepšuje se. Ale jsem zvědavý, co nám předvede za týden v áčku, jestli i ve dvojici dokáže zajet pod čtyři minuty.“

Pod tuto metu se dostala v neděli i Kanaďanka Isabelle Weidemannová. Nováka těší, že na nizozemské trio se tlačí Češka, Ruska, Norka, Kanaďanka.

„Čím širší je špička, tím je to zajímavější. O tom má sport být.“

V heerenveenské bublině se teď budou chystat na druhý a závěrečný díl letošního zkráceného Světového poháru, na další souboj na trati 3000 metrů.

„V pondělí bych měla mít volno a pak se do toho zase pustíme,“ hlásí Sáblíková. „Uvidíme, jestli nám čas na ledě bude do mistrovství světa stačit, aby mi to šlo ještě lépe.“