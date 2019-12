Sáblíková: Druhé místo? Spokojenost. Blondinová teď jezdí brutálně

O čem ještě Martina Sáblíková mluvila?

O druhém místě

„Myslím, že dobrý. Na to, jak jsem se celou dobu cítila, to dneska bylo v pohodě. Ivanie je jinde, teď jí to jezdí úplně brutálně, ale já jsem spokojená jak s jízdou, tak s druhým místem. Vždycky to může být samozřejmě lepší, ale zajela jsem nějaký standard.“

O stejných stupních vítězů jako v Nur-Sultanu na 5 kilometrech

„Vlastně jsem si toho ani nevšimla. Když jsme nastupovaly, viděla jsem, že Blondinová jela neuvěřitelnou jízdu za 4:00 a že na druhé místo musím jet 4:04. První důležitá věc byla porazit Isabelle (Weidemannovou), se kterou jsem jela a co nebylo vůbec lehké, taky jela výborně. Když jsem od Petra (Nováka, trenéra) slyšela, že jedu na 4:02, věděla jsem, že by mi bedna neměla utéct.“

O rozdílu téměř dvou vteřin mezi ní a vítěznou Blondinovou

„Nevím, jestli je to aklimatizací, nebo aktuální formou. Víme, že mistrovství světa je v únoru, občas to někomu jde, občas ne. Ona má teď každopádně úžasnou fazonu na všech tratích. Vyhrála 1 500 metrů v Astaně, vyhrála pětku, včera tady vyhrála masák. Nechci říct, že je neporazitelná, ale má obrovskou formu a jde jí to. Přejme jí to a uvidíme, jak bude vypadat v únoru.“

O rozjezdu sezony, po kterém vede Světový pohár na dlouhých tratích

„Dobrý. Je tam první, druhé, druhé a čtvrté místo, s tím jsem spokojená. Bylo by fajn, kdybych byla třeba dneska třetí, abych měla tu sbírku z předních pozic kompletní. Škoda té virózy v Minsku, ale buďme rádi, že to šlo, jak to šlo. Že jsme tam s Niky (Zdráhalovou) obě, že bojujeme o přední příčky. Do olympiády daleko, ale už teď se těším, co Niky předvede, zatím jde nahoru a nahoru.“

O blížících se Vánocích

„Těším se hrozně moc. Nechci říct, že odpočítáváme dny, ale při závodech nám hrají vánoční písničky, což je hrozně příjemné. Člověk si říká, že odjede poslední závody a odletí domů na Vánoce za rodinou. Vánoční atmosféra tady na nás kouká z každého rohu. Už abychom byli v pondělí v letadle.“