Proč do toho šťourat, když je to jejich život? Zamilovaly se do sebe. Už je to celkem dávno. Martinu předtím oslavovala celá česká země, protože se v dalekém Vancouveru stala dvojnásobnou olympijskou šampionkou. Děvče s ocelovými vlákny v těle. S nevyčerpatelnou vůlí a inspirativním příběhem.