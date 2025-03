Totální náraz, komentovala Sáblíková zpomalení. Zdráhalovou hnala Číňanka

Jílek – šestý muž hodnocení Světového poháru Teprve osmnáctiletý Metoděj Jílek uzavřel svou fantastickou premiérovou sezonu ve Světovém poháru na šestém místě celkového hodnocení. Během druhé půlky zimy si dojel pro stříbro i bronz, proto byl po sobotní osmé příčce zklamaný. Na dráhu pěti kilometrů vyrazil až v poslední rozjížďce, znal proto perfektně čas vedoucího Nizozemce Huizinga, zaznamenal, jak měl Nor Eitrem po svižném úvodu problém dojet do cíle, a neušla mu ani pomalá jízda do té doby lídra Světového poháru Itala Ghiotta, který byl ze svého výkonu stejně v šoku jako diváci. Jílek naskočil do závodu v rychlém tempu a způsobil v hale velké vzrušení, protože po dvou kilometrech vedl už o sekundu před domácím Huizingem. Jenže nedlouho poté bylo jasné, že ho potká stejný osud jako Eitrema. „Rozjel jsem závod rychleji, než jsem potřeboval, takže mi pak došly síly a už jsem nedokázal udržet správný čas,“ lamentoval. Do cíle dorazil ztěžka a rozhodně nebyl spokojený, ovšem k nadcházejícímu mistrovství světa za dva týdny v norském Hamaru si odnesl pozitivní poznatky. „Formu mám, jen jsem udělal taktickou chybu. Myslím, že na šampionátu bych mohl předvést nějaký hezký výsledek.“ Navíc šesté místo v celkovém hodnocení Světového poháru, k tomu jen bod od pátého Kanaďana Bloemena, je při jeho první sezoně mezi elitou více než nadějným začátkem. „Ukázalo mi, že patřím mezi světovou špičku a že dokážu konkurovat těm nejlepším. Těším se na příští sezonu,“ hlásil odhodlaně. Nejprve se ale musí zkoncentrovat na poslední závody Světového poháru této sezony. V neděli ho čeká totiž ještě závod s hromadným startem a pak smíšená štafeta se Zdráhalovu. „Na oba závody se těším, jsou to zábavné disciplíny. Pokusím se zajet co nejlépe a spravit si náladu.“