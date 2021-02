Na cestě ke 30. světové medaili. Holky jsou brutálně rychlé, říká Sáblíková

Zdráhalovou bolely úpony Zdravotní problémy řešila minulý týden v Heerenveenu i druhá česká reprezentantka Nikola Zdráhalová. „Při patnáctistovce zakopla, chtěla to zachránit a pohnula si s úpony. Obávali jsme se, co s ní nedělní trojka může provést, proto jsme ji ze závodu stáhli. Ale věřím, že bude v pořádku,“ líčil Novák. Na světovém šampionátu by měla Zdráhalová startovat na 1500 a 3000 metrů. „Při Evropě ukázala, že na tom není špatně,“ připomněl kouč její 6. místo na 1500 metrů v rámci ME ve čtyřboji.