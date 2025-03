Rozjedu ti to a pak umřu. Jak oslabená Sáblíková jela pětku i pro zlatou Italku

„Po suprové trojce jsme věřili, že i v sobotu na pětce může mít další medaili, ale pak za mnou přišla, že má horečku,“ popisoval kouč Petr Novák.

Teploměr jeho svěřenkyni ukázal skoro 38 stupňů.

„Martina to řešila s doktory, kteří jí horečku sráželi. Nakonec řekla: Kvůli divákům chci nastoupit.“

Dvě hodiny před startem se rozhodla jet, přestože jí bylo jasné, že její schopnosti budou v závodě na 5000 metrů limitované.

Když potom šly s Italkou Francescou Lollobrigidaovou na start páté rozjížďky, její soupeřka se jí zeptala: „Hele, jak to pojedeš?“

Sáblíková vědoma si své zdravotní indispozice odvětila: „Já nevím. Ale můžu ti slíbit, že ti to rozjedu - a pak už je to na tobě. Protože já nemám na co čekat, já pojedu, co budu moci, a pak na oválu umřu - já vím, že umřu.“

V první polovině závodu byla skutečně Italce důstojnou soupeřkou, načež jakoby 34letá Lollobrigidaová přeřadila na vyšší rychlostní stupeň. Či spíše - rezervoár sil o tři roky starší Češky začal vysychat.

Lollobrigidaová si letěla pro skvělý čas 6:56,38, který posléze už nikdo nedokázal ohrozit.

„V cíli za mnou Francesca přiběhla a radovaly jsme se spolu,“ vyprávěla Sáblíková. „Viděla, že první půlku závodu jsem jela tak trochu i pro ni. Zlato jsem jí moc přála. A jsem moc ráda i za Ragne Wiklundovou, že má konečně z mistrovství světa placku, když loni byla pátá a čtvrtá. Ačkoliv vím, že to stříbro je pro ni trochu hořké.“

Domácí Wiklundová, startující v poslední rozjížďce, měla na mezičase při nájezdu do posledního kola více než třísekundový náskok před průběžně vedoucí Lollobrigidaovou, ale v cíli zjistila, že je o 18 setin pomalejší než Italka.

Pro Sáblíkovou představovala velké ocenění i reakce publika po jejím posledním startu kariéry na mistrovství světa na jednotlivých tratích.

„Diváci jsou v Hamaru neskutečně skvělí a potvrdilo se to i dnes,“ oceňovala ovace vestoje. „I když jsem byla za Francescou dost vzadu, po průjezdu cílem vstávali a tleskali mi, když jsem jim mávala.“

Usměvavá Martina Sáblíková po závodě na 5000 metrů na mistrovství světa v Hamaru.

Také kouč Novák vyzdvihl: „Na Martinině jízdě bylo vidět, že nejede normálně, ale skončila i tak pátá a diváci to ocenili. Znovu před ní smekám.“

Ovace tribun si dokonce mohla užít déle, než původní časový program předpokládal, protože start závěrečné rozjížďky byl kvůli problémům s časomírou o tři minuty odložen.

V tu chvíli dokonce ani sama Sáblíková nevěděla, jaká příčka jí patří, pořadí dočasně zmizelo z tabule.

„Během jízdy mi ale hlásili, že jedu na třetí čas, tak jsem si říkala, že budu patrně průběžně třetí nebo čtvrtá,“ popisovala.

Ze třetí pozice, na níž se držela časem 7:03,20, ji posléze v poslední rozjížďce srazily na konečnou pátou Wiklundová a Nizozemka Conijnová.

„Ale šla jsem na start s tím, že musím odejít ze šampionátu se ctí, a tak jsem i odešla,“ řekla česká rychlobruslařka. „Díky bohu za to, že mi zdraví aspoň trochu dovolilo, abych dnes nastoupila. Už ve čtvrtek jsem s medailí měla tady splněno, odjedu z Hamaru se skvělým pocitem po trojce - a vlastně i po pětce.“

Navíc si náramně užívala radost soupeřek, které dosáhly na medaili.

„Někdo se mě ptal, proč dávám na Instagram zlomené srdíčko ke zprávě, že je přede mnou posledních 360 dní kariéry. Bylo to právě proto, že přijdu o spoustu krásných zážitků a úžasných přátel spojených s rychlobruslením. Tyhle momenty po závodech, kdy prožívám i jejich štěstí, jsou nádherné,“ vysvětlovala.

Vrcholem posledního roku kariéry Martiny Sáblíkové budou olympijské hry v Milánu, už šesté v jejím životě.

„Nad tím ale zatím nepřemýšlím,“ podotkla. „Další sezona začne potom, co si teď trochu odpočinu. Půjdu pěkně krok po kroku. Chci si ten poslední rok protrpět i užít.“