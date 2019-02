Osmnácté zlato pro Sáblíkovou! Na MS ovládla závod na tři kilometry

Popáté zlatá na třech kilometrech, už poosmnácté světovou šampionkou. Sablíková v Inzellu potvrdila, že je legendou svého sportu.



V jednatřiceti letech dokázala odrazit důrazný útok o generaci mladší de Jongové na mistrovský titul, vzala si od ní zpět rekord dráhy a do své úctyhodné sbírky přidala další nejcennější kov.

„Ráda bych našla nějaká správná slova, co k závodu říct, ale jde to hrozně těžko. Když jsem viděla, že za časem je jednička, tak jsem tomu nechtěla uvěřit. Jak moc jsem si to užívala a jak moc velkou radost mám, teď ani nejde popsat,“ soukala ze sebe Sáblíková.



V Inzellu obhajovala stříbro z roku 2017, tehdy ji v Jižní Koreji porazila jen její dlouhodobá rivalka Ireen Wüstová. Jenže zatímco nizozemská legenda tentokrát zůstává bez medaile, česká reprezentantka se slastným úsměvem stála na stupínku nejvyšším a poslouchala hymnu.

Zkraje sezony přitom působil takový scénář jako nepředstavitelný. Sáblíková nezářila a hledala ideální formu. Dlouho marně čekala na vítězství ve Světovém poháru.

Trojnásobná olympijská šampionka se ale postupně zlepšovala a fazónu vyladila dokonale na vrchol sezony.

Před týdnem na Světovém poháru v Hamaru si právě na trojce připsala kýžený první triumf a říkala: „Konečně si rychlobruslení zase užívám.“ Další důkaz přidala na mistrovství světa, pátým zlatem na 3000 metrů zároveň vyrovnala rekord Němky Gundy Niemannové-Stirnemannové.

Ten rekord si beru zpátky

Věděla, čemu čelí.

Všechny ostatní favoritky měly už odjeto, výsledková listina mluvila jasně. Sáblíková potřebovala k zisku rekordního zlata zajet pod čtyři minuty, což nikdy dříve v Inzellu nedokázala.

Musela překonat sama sebe. Na už rozježděném ledě, v závěrečné jízdě závodu.

Čas 3:59,411, to byla laťka stanovená výtečně bruslící De Jongovou. Třiadvacetiletá rusovláska zazářila rekordem dráhy a měla titul světové šampionky na dosah, Obrat ji mohla už jen Sáblíková či Běloruska Maryna Zujevová.

A Sáblíková to skutečně dokázala, byť tomu úvodní mezičasy příliš nenapovídaly. Svěřenkyně Petra Nováka zaostávala za vedoucí De Jongovou a hlavně průběžně stříbrnou Voroninovou, která závod rozjela hodně rychle.

„Pak jsem ale od Petra slyšela, že jedu kola za 31,0, tak jsem si v hlavě spočítala, že by to mohlo být pod čtyři a hned se mi jelo lépe,“ popisovala Sáblíková.

Dál zajížděla vyrovnaná kola hluboko pod 32 sekund a postupně zmenšovala náskok obou soupeřek. Zhruba 700 metrů před cílem se pak mezičas poprvé zezelenal a Sáblíková už vedení nepustila.

Závěrečné kolo objela za 32 vteřin a mohla se zaťatou pěstí slavit.