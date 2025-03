Stříbrná euforie. Jak Norka předpověděla Sáblíkové, že se přestane trápit

Už koncem února, na finále Světového poháru v Heerenveenu za Martinou Sáblíkovou přišla norská hvězda Ragne Wiklundová, první dáma pohárové klasifikace. Sáblíková jí tehdy popřála, aby v Hamaru trojku vyhrála. „Protože vyhrát doma je cosi nezapomenutelného.“

Zároveň si mladé Norce postěžovala: „Trápím se. Moc mi to nejde.“

Wiklundová odvětila: „Neboj. Ty jsi bruslařka pro mistrovství světa.“

A skutečně. Po závodě, v němž zklamaná Wiklundová zůstala na čtvrtém místě bez medaile, za českou kamarádkou přišla znovu a připomněla jí: „Vidíš, já ti to říkala.“

Medailový sen se naplnil.

Cesta k němu byla složitá a vroubená nejen zdravotními potížemi.

„Fakt se mi ani tady v Hamaru nejezdilo na trénincích vůbec dobře,“ přiznávala Sáblíková. „Musím poděkovat všem lidem z týmu, co se mnou posledních deset dní protrpěli. Myslím že jsem na ně nebyla dvakrát příjemná, přesto mě do poslední chvíle podporovali a ujišťovali mě: „To bude dobré, věř si, ono to vyjde.“

Jméno soupeřky, které jí ve středu večer los určil do osmé rozjížďky, každopádně Sáblíkovou potěšilo.

Merel Conijnová, třiadvacetiletá představitelka dravého nizozemského mládí, debutující na mistrovství světa, ale zároveň už třetí v celkovém pořadí Světového poháru.

„Hecovaly jsme s Meren a navzájem si pomáhaly,“ vyprávěla o jejich přímém souboji Sáblíková. „Baví mě s ní jezdit, protože je skvělá, dokáže perfektně držet kola a ke konci ještě zrychlit. I na to jsem si musela dávat pozor.“

Závěrečnému náporu Nizozemky odolala a sama prolétla cílem ve výtečném čase 4:00,57.

Nizozemská rychlobruslařka Joy Beuneová na trati 3000 metrů na MS v Hamaru

Který si zpočátku ani neuvědomovala.

„Nejprve jsem u svého jména viděla na tabuli jedničku, že průběžně vedu,“ popisovala. „Čas jsem ani nezaregistrovala. Až ve druhé zatáčce za cílem jsem si ho všimla a byla pořádně udivená a překvapená. Vždyť šlo o nejrychlejší čas, jaký jsem kdy v Hamaru na trojce jela.“

Čtyři ženy stále čekaly na startu. Pomyslela si: „Mohla bych skončit čtvrtá, i tak vyrovnám mé nejlepší umístění na trojce v sezoně.“

„Hlavně jsem byla nadšená z mého projevu v závodě,“ popisovala. „Cítila jsem se na ledu skvěle, tempo na jednotlivá kola bylo super, dokázala jsem jet rychle až do konce – a ne jako na finále poháru v Heerenveenu, kde jsem závěr závodu protrpěla.“

Pouze jedna rychlobruslařka dokázala ve zbývajících dvou rozjížďkách zajet lépe, a to jen velice těsně, o pouhých osmnáct setin: Joy Beuneová, pětadvacetiletá závodnice oranjes, která ve své vlasti proslula i pózováním pro titulní stranu nizozemské verze Playboye.

„Musela jsem vytáhnout poslední zbytky sil, abych byla v cíli rychleji než Sáblíková. Ale všechna ta bolest za to stála,“ říkala Nizozemka po své první individuální medaili z mistrovství světa.

Se Sáblíkovou a bronzovou Conijnovou kráčely na stupně vítězů.

„Nemohu tomu uvěřit,“ svěřovala se sedmatřicetiletá Češka. „Neskutečné. Tak moc mě to dojalo.“

Jílek ve stopách Sáblíkové?

Na 35. medaili kariéry z mistrovství světa Martina Sáblíková symbolicky dosáhla na šampionátu, kde poprvé startuje i mladík, jenž má být českou rychlobruslařskou hvězdou budoucnosti.

Metoděj Jílek.

Dělí je devatenáct let věku. Když v roce 2003 poprvé bruslila ve Světovém poháru, Jílek ještě ani nebyl na světě.

Jejich příběhy jsou navíc diametrálně odlišné.

Ona začínala u basketbalu, než se v jedenácti letech nechala zlákat k rychlobruslení, když trenéra Petra Nováka zaujala obrovským nasazením v žákovském basketbalovém zápase.

On naopak odmalička jezdil na inlinech, než se v šestnácti odhodlal zkusit štěstí na bruslích i na ledu.

Metoděj Jílek v závodě na pět kilometrů na mistrovství světa v norském Hamaru.

Jílek je sebevědomým, i když někdy také poněkud flegmatickým teenagerem, který dává najevo, že medaile jsou jeho cílem. Sáblíková se spíše vždy držela v očekáváních při zemi.

Tím větší explozi radosti jsme ovšem mohli nyní v Hamaru sledovat, když se naplnil její další medailový sen. Nadšeně se objímala se sparingpartnerkou Nikolou Zdráhalovou, v závodě desátou. „Mám teď 35 medailí, stejně jako má Cavendish etap na Tour,“ vtipkovala.

„Jsme v euforii,“ říkala Zdráhalová, sama označující vlastní výsledek po takřka tříleté závodní přestávce za snový,

Debutant Jílek poté nastoupil k vlastní bitvě o cenný kov na trati 5 000 metrů a vůbec si v ní nevedl špatně, když si dojel pro výborné páté místo. Postaral se o suverénně nejlepší umístění českého muže v historii mistrovství světa.

O víkendu budou v Hamaru na programu delší distance, v sobotu 5 000 metrů pro ženy a v neděli 10 000 metrů pro muže, na nichž byli letos Sáblíková a Jílek v poháru ještě úspěšnější než na kratších tratích.

„S plackou mám splněno, půjdu na start v klidu. Pojedu, jak to půjde nejlíp, a uvidíme, co z toho vznikne,“ prohlásila Sáblíková.

Dívka z rybníků a studeného srubu

V Norsku píše jednu z posledních kapitol úchvatné kariéry, která má vyvrcholit příští rok na olympiádě v Miláně.

Kdysi se připravovala v až nepochopitelných podmínkách, bruslila i na zamrzlých rybnících na Vysočině a vyrážela odtud na kempy do italského Collalba, kde spali s parťáky z týmu ve starém srubu, pouze se studenou vodou a s kuchyňkou ve sklepě. Sami si sekali dříví, aby se aspoň trochu ohřáli.

„Neměli jsme peníze, a tak jsme sháněli nějaký baráček za pár šprdlíků,“ vzpomínal kouč Novák.

Mladičká Sáblíková byla skromná a současně ochotná podstupovat koučův účinný tréninkový dril. Po čtyřech letech seznamování se Světovým pohárem vynesla Česko v roce 2007 poprvé na mapu rychlobruslařských medailistů, načež se v následujících letech stala jednou z nejúspěšnějších žen v historii tohoto sportu.

VANCOUVER 2010: Martina Sáblíková a kouč Petr Novák ukazují medailovou sbírku.

Jílek se naopak nejprve prosadil na inline bruslích do světové juniorské špičky coby člen mezinárodní skupiny kouče Kalona Dobbina disponující nejmodernějším zázemím i technologiemi. S Dobbinovou skupinou posléze přešel také na led.

„Kalon má čich na inovativní nápady. Pořád se snaží přicházet s novými věcmi, jak vylepšit techniku nebo kondici,“ říká o trenérovi.

Kdyby tak byla hala...

Na rozdíl od Sáblíkové, která debutovala ve Světovém poháru v patnácti letech a první dva roky jezdila převážně jen ve slabší B-divizi, Jílek si odbyl pohárovou premiéru „teprve“ v osmnácti. Hned ve svém prvním závodě postoupil z „béčka“ do A-divize a v lednovém Calgary v ní obsadil senzační druhé místo na 10 000 metrů.

Sáblíková prakticky obětovala svému milovanému rychlobruslení celý dosavadní život, včetně možného studia na vysoké škole či úvah o vlastní rodině.

Jílka letos čeká maturita, pak uvažuje o FTVS, kde by chtěl kombinovat studium se sportem.

Oba o tom druhém hovoří v superlativech.

„Mám obrovskou radost, že Metoděj existuje a vylétl letos nahoru jak raketa,“ říká Sáblíková.

„Martina je legenda a celou sezonu mi pomáhá svými radami,“ povídá Jílek, i když dodává: „Ale já nechci být druhá Martina, chci jít vlastní cestou.“

Marně zatím vyhlížejí první rychlobruslařskou halu v Česku, i když ji Sáblíkové v minulosti slibovali Miloš Zeman či Andrej Babiš.

Jílek trénující především v německém Inzellu nicméně stále živí šanci, že se během vlastní kariéry haly dočká. „Bylo by super, kdyby u nás stála,“ tvrdí. „Pozvedla by v Česku celý náš sport a určitě by v ní začalo s rychlobruslením hodně dětí.“

Mít i bez haly tři rychlobruslaře ve světové top 10 je rozhodně unikát.