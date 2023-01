Sáblíková na ME ve víceboji závodit nebude. Po zranění z Calgary stále není fit

Pětatřicetiletá Sáblíková se v Kanadě na tréninku při pádu řízla bruslí do pravé nohy. V Norsku nebude startovat ani Nikola Zdráhalová, která kvůli zdravotním problémům se zády do sezony ještě nezasáhla.

„Nechceme riskovat. Jsou to čtyři starty ve dvou dnech. Nemůžu říct, že by noha na tom byla špatně, ale přece jen, čtyři starty by byly velká zátěž. Rozebírali jsme to s doktory a rozhodli se, že čtyřboj vynecháme a nohu necháme pořádně uzdravit,“ uvedla Sáblíková v nahrávce pro média.

Do závodů se chce vrátit na začátku února v Polsku, kde bude pokračovat Světový pohár.