Poslední aplaus a sbohem. Sáblíková uzavřela kariéru na své oblíbené trati

„Vzhledem k tomu, jak na tom (zdravotně) jsem, tak nemám žádná očekávání, žádné ambice. Jsem smířená s tím, že si to jedu odjet pro radost, pro publikum, sama pro sebe,“ řekla Sáblíková novinářům před šampionátem.
Legenda světového rychlobruslení není fit od olympiády v Miláně, kde kvůli nemoci musela zrušit start na trati 3000 metrů a závod na 5000 metrů absolvovala oslabená a bez šance na dobrý výsledek. Skončila v něm jedenáctá.
„Chtěla jsem se rozloučit v Heerenveenu. Je to pro mě poslední závod kariéry a tak to bude. Těším se na něj, ale vím, že to nebude takové, jak bych chtěla. I tak to bude skvělé. Vím, že si užiju atmosféru, ale zároveň vím, že ten výkon tam nebude,“ dodala.
Ničeho nelituju! Poslední velký rozhovor s Martinou Sáblíkovou coby závodnicí
Sáblíková je nejúspěšnější českou sportovkyní v historii zimních olympijských her. Pod pěti kruhy se představila šestkrát a získala sedm medailí.