Rally Hustopeče slaví 20 let: Rada junior poprvé v roli navigátora

„Mám radost, že s námi v organizačním týmu stále zůstávají i lidé, kteří byli u začátků. A že se nám podařilo vytvořit symbiózu s obcemi, úřady i policií, bez nichž by soutěž nebylo možné pořádat,“ říká Rada starší před pátečním startem jubilejního dvacátého ročníku Agrotec Petronas Rally Hustopeče.

Zůstávají nejen organizátoři, ale také závodníci a lidé kolem. A přibývají noví, včetně Rady juniora, který letos poprvé usedne do jednoho ze speciálů na pozici navigátora. „Na velkou rally s tátou nemůžu. Ne že bych nechtěl, ale on má jednak svého dlouholetého navigátora, se kterým jsou sehraná dvojka, a druhá věc je licence. Já mám zatím jen takovou, která mi umožňuje jezdit právě rally sprinty, anebo i velké akce, nicméně jen v určitých kategoriích. Táta tedy bude mít vedle sebe klasicky Jardu Jugase a já usednu do jiného auta, které patří do nižší divize,“ vysvětluje dvacetiletý mladík.

Martin Rada na trati hustopečské rallye

Otec Martin prohání ikonický Fiat Abarth 124 RGT, junior jej příliš nahánět nebude. „Závodíme společně v kategorii nad 55 let věku řidiče, tam je víc než deset posádek a je dost nereálné tátu porazit. Jsou to úplně jiná auta, jiné kategorie, tenhle cíl mít fakt nemůžu. Ale je to má první rally, takže hlavní je dojet a nějak si to užít. Po pátku si řekneme laťku, kterou bychom chtěli zdolat v sobotu. V naší kategorii aut je pět nebo šest posádek, takže kdybychom v ní sahali po stupních vítězů, bylo by to pěkné,“ zasní se.

Hustopečská zastávka českého seriálu pod hlavičkou mezinárodních závodů a s přízviskem Memoriál Jaroslava Kouřila chystá několik novinek. Rozumy tak šel Rada mladší tahat od otcových kolegů. „Pan Jugas i ostatní spolujezdci mě učili triky, jako že před vjezdem na zkoušku už mám mít připravený itinerář přejezdu na tu další, abych něco nehledal. Pak mi třeba doporučovali rozpis blíž oknu kvůli snazšímu čtení. Jsou to drobnosti, ale to zkrátka nikde nenajdete,“ podotýká.

Martin Rada, CEO Agrotec Group

Dlouholetý jezdec Martin Rada svého syna k autům pochopitelně tahal od malička, vztah k motorsportu si však prý vybudoval sám, bez nátlaku. „Táta jezdí rally od doby, co jsem na světě, já vždy koukal na výsledky a bavilo mě to. Navíc žiju v Hustopečích, místě, kde ty speciály burácí každý rok. Tak jsem ho prostě poprosil, jestli bych si mohl udělat licenci a občas si sednout vedle něj. Řekl mi, že až po střední škole. Když pak viděl můj zájem, tak mi pomáhal, učil mě. Velmi mě v té fázi, když se do toho dostanete a zjistíte, že moc neumíte, začal podporovat,“ líčí mladík svou cestu.

Na první závodní kilometry, kterých v pátek a sobotu čekají na jezdce rovné dvě stovky, se nemůže dočkat. „V tom vedru to bude zábava, navíc s tak krátkými přejezdy. Tady máte hotovo za 24 hodin. Většinu času strávíte opravdu závoděním a to bude úžasné,“ těší se Rada mladší.