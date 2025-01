Chcípni! Ale je to jen názor. Kickboxerka Ptáčková o šikaně i StarDance

Co u vás dostalo při StarDance víc zabrat? Hlava, nebo tělo?

Nejtěžší bylo všechno si to zapamatovat, takže hlava. Tělo ovšem taky kladlo slušný odpor. Mám dobrou koordinaci a motoriku pro svůj sport, tedy bojová umění. Zatím to vždycky stačilo. Ale tancování? Všechny ty ladné pohyby plus kamery, to opravdu není můj svět. Nepatřím mezi ty, kteří měli StarDance jako svůj sen, tancování šlo odjakživa úplně mimo mě. Co se týče fyzické průpravy, začínali jsme s Dominikem Vodičkou z minusu.

Myslíte od nuly?

Opravdu z minusu. Kdybych nedělala žádné sporty na vysoké úrovni, bylo by to možná jednodušší. Z boxu mám automaticky shrbená záda a bradu dolů. Dominik mě první měsíc hlavně odnaučoval zlozvyky, což je těžší než naučit se to od začátku. Ramena dolů, brada nahoru, lopatky dolů... Všechno jsem dělala naopak.