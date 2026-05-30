„Jsme nadšené,“ pochvalovala si konečné dělené deváté místo Martina Maixnerová. „Všechny zápasy nám daly hodně, i ten dnešní s Američankami, přestože jsme první set prohrály poměrně hodně. Jsou to cenné zkušenosti.“
Kylie Neuschaeferová to potvrdila: „Je to pro nás i další motivace do tréninku. Víme, že si můžeme zahrát i proti těm nejlepším hráčkám na světě, ale musíme pracovat na tom, abychom měly ještě konzistentnější výkony.“
|
Pikantní los v Ostravě! Perušič a Schweiner jdou proti sobě v osmifinále
Světové čtyřky Kristen Cruz, za svobodna Nuss, a Taryn Brasher vyhrály oba předchozí turnaje elitní kategorie v Brazílii. Česky se s nimi utkaly už loni na světovém šampionátu v Austrálii. To prohrály podobným rozdílem 0:2 (-13, -18).
„Byl to ale jiný zápas, i když holky opět předvedly skvělý výkon a svou úžasnou obranu,“ řekla Kylie Neuschaeferová. „Od nás to ale takticky bylo trochu jiné. Tehdy jsem víc chodila kůlem a víc smečovala, tady jsem zvolila častější hru středem sítě. Hra byla trochu jiná, ale výsledek stejný...“
Takže co ostravský turnaj Maixnerové a Neuschaeferové ukázal? „Máme z naší hry lepší pocit. Proti Američankám se nám to bohužel nepodařilo úplně předvést, ale cítíme, že jsme každým turnajem lepší,“ odpověděla Kylie Neuschaeferová.
Češky měly i náročný program, protože v pátek večer končily předkolem play off se Španělkami a v sobotu už v 10.00 vyběhly proti Američankám.
„Vzhledem k tomu, že jsme hrály tak pozdě, byl dopolední zápas pro nás poměrně brzký,“ usmála se Kylie Neuschaeferová. „Fakt ráda spím svých osm hodin, a to se mi tentokrát nepodařilo. Ale svádět porážku na to nemohu.“
|
Trousil se Schweinerem jsou v Ostravě v osmifinále, uspěli i Perušič a Sedlák
Martina Maixnerová upozornila, že doménou amerického týmu je skvělá obrana. „Třeba oproti Rebecce (s Carol světovou jedničkou – pozn. red.), která spoléhá na tvrdé podání, tak holky spíše uvádějí míč do hry. Ale vůbec nekazí a Cruz skvěle čte hru,“ upozornila Maixnerová.
Přitom Američanky působí hodně nesourodě. Blokařka Brasher měří 193 centimetrů a polařka Cruz pouhých 168.
„Cruz je sice malá, ale velice technicky šikovná. Má perfektní údery. Kdybyste viděli její statistiky, tak její cuty (křižné údery těsně za síť – pozn. red.) jsou v tom nejbližším čtverečku úplně u sítě. Skvělé,“ ocenila protihráčku Martina Maixnerová.
Dodala, že většina týmů v utkáních s Američankami častěji podává na vyšší Brasher. „My jsme ale zvolili Cruz, protože nám to více vyhovovalo, ale bohužel to nevyšlo. Třeba to příště změníme,“ řekla Maixnerová.
Mohly by se propracovat do pozice českých jedniček? „Rády bychom jimi byly,“ odpověděla Kylie Neuschaeferová. „Všechny české týmy se snažíme být jedničkami,“ usmála se Martina Maixnerová.