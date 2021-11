Moderní pětiboj bez koní. Argumenty pro změnu smysl nedávají, kritizuje Vlach

Po 109 letech od vzniku tohoto sportu se tak dost razantně mění jeho podstata.



Co na to říkáte? Už jste tu informaci vstřebal?

Nic jiného mi asi nezbývá.

Jak těžké je dívat se na to, co se kolem vašeho sportu momentálně děje?

Je to těžké, protože jde o hodně netransparentní jednání ze strany vedení moderního pětiboje.