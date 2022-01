Moderním pětibojařem roku je znovu Martin Vlach, pátý muž z Tokia

Dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství Evropy 2019 prožil turbulentní rok, ve kterém se vedle olympijského úspěchu rovněž stal otcem syna, ale také si na jaře při pádu z koně poranil rameno, což ohrožovalo nejen jeho ambice při vrcholném závodě v Tokiu, ale i samotné pokračování v kariéře.

„Byl to rok dost hektický a v mém životě se toho událo opravdu hodně. Asi víc, než kdy jindy,“ uvedl Vlach v tiskové zprávě českého svazu.

Do nového roku jde s přáním znovu se výkonnostně posunout. „Pokud se tak stane, mohl bych se umísťovat dost vysoko. Rád bych se vyhnul jakémukoliv zranění, protože to mě tedy na jaře úplně nenaplňovalo. To je asi nejdůležitější. Být zdravý a to ostatní už se pak asi spojí se správným tréninkem,“ řekl Vlach.

Ocenění za mimořádný výkon v olympijském závodě obdržel Jan Kuf. Třicetiletý exmistr Evropy v Tokiu útočil na medaili, ale kvůli nepodařené střelbě se v poslední disciplíně propadl ze třetího místa na osmé.

„Být osmý na olympiádě je skvělý výsledek. Ač lehká hořkost tam samozřejmě je, protože ta medaile byla hodně blízko,“ litoval Jan Kuf. „Nejcennější je, že jsem si dokázal, že na to opravdu mám. Že můžu bojovat na olympiádě o medaili, a že když vydržím zdravý, můžu mít třeba ještě jednu příležitost za ty tři roky,“ dodal.