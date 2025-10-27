Má tituly i víru. Šedivé časy už končí, doufá volejbalista Tibitanzl

Petr Bílek
  12:27
Volejbalista Martin Tibitanzl se jako pražský Lev ověnčil dvěma českými tituly a napumpoval sebevědomím. Teď ho chce blokař prodat v extraligové ústecké baště. Je zpátky, s ním snad po nějaké době zase lepší éra.

Ústecký Martin Tibitanzl smečuje, brání Tino Hanzič a Kruno Nikačevič. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Doufám, že je konec šedivých časů,“ věří devětadvacetiletý hráč, že se Ústí konečně odlepí z posledního místa tabulky.

Premiéru ve staronovém působišti nemohl prožít pikantnější: v prvním kole narazil zrovna na Lvy. „Mělo to pro mě zvláštní náboj, když jsem v Praze strávil tři sezony a zase se vrátil do Ústí. Od nás dobrý zápas,“ tvrdil navzdory domácí prohře 0:3 (-22, -22, -21).

Legenda ústeckého volejbalu Přikryl: Nemáme slabé místo, baráž to nebude

Jenže Lvi jsou úřadující mistři, kteří se chystají na Ligu mistrů, jejich úroveň je evropská. I důstojná partie s nimi je povzbuzující.

„Ukázalo se, že můžeme hrát i s lepšími soupeři. A doufám, že týmy okolo nás, které bychom porážet měli, porážet budeme,“ strhává Tibitanzl z Ústí nálepku extraligového otloukánka. „Určitě budeme mít dobrý příjem, pak to prostě odbouchá Lank na účku a zbytek týmu mu pomůže.“

Ústí dvakrát zachraňovalo místenku mezi elitou v baráži, do třetice už nechce nervy svých fanoušků cuchat, ale hladit. „Věřím, že bychom se mohli pohybovat na hranici play off. A že bychom se do něj mohli podívat. Budeme pro to dělat všechno,“ slíbil po premiéře, kterou sledovala na Slunetě pětistovka diváků.

I ústecký kouč Ondřej Žaba viděl světlé momenty, tedy vedle těch tmavších. „Máme co dohánět na servisu a v rámci zakládání protiútoku,“ našel pihy. „Tým je nový, vidím potenciál, hlavně v rámci jednotlivých činností a souhry.“

Volejbaloví Lvi vykročili vítězně za obhajobou, Liberec porazil Karlovarsko

Klub angažoval hned tři Kanaďany, nahrávače Sorru, smečaře Harongu a blokaře Duncansa. V týmu si z nich neutahují, že si spletli sport, vždyť země javorového listu je posedlá hokejem. „I volejbal už je tam populární. Jsou to super kluci do party,“ cítí Tibitanzl.

Ve Lvech zažil vrchol kariéry, má dva tituly, okusil Ligu mistrů. „Zajímavá štace, hodně jsem se tam naučil. Snad to v Ústí zužitkuji,“ věří dvoumetrový habán. „Samozřejmě Lvi Praha, to je jiný svět. Když jsme vyhráli ligu a pohár, to nic nepřebije. Už nebyla možnost pokračovat, ale i Ústí má svoje kouzlo. Vrátil jsem se hlavně kvůli rodině a tady se vždy udělá dobrá parta, i teď jsme si sedli. Snad to povede k dobrým výkonům.“

A tedy k sezoně bez barážových stresů.

