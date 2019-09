Slzy i slova o hloupé chybě. Šonka v Air Race titul neobhájil

„V minulých dnech bylo téměř nemožné povolených 11 G překročit. Ale dnes nám foukalo z jiné strany, tudíž jsme byli rychlejší a bylo snadné ta géčka překonat. Bylo tam krátké nesoustředění a já se nachytal. Z mé strany hloupá chyba,“ litoval Šonka v televizním rozhovoru.

Už po první rundě tak uvolnil svůj trůn konkurentům a s grácií na něj usedl Australan Matt Hall. Muž, který byl v minulosti třikrát druhý, je novým mistrem světa. A držitelem titulu může být teoreticky navěky, protože šampionát v leteckém kličkování mezi vysokými pylony končí. V Japonsku se odletěl poslední závod a teď populární sérii svírá nejistota. Už letošní ročník byl značně osekán, konaly se jen čtyři podniky, protože dlouholetý mecenáš a majitel, společnost Red Bull, mistrovství razantně ukončil. Nyní se hledá zachránce, přesto je téměř jisté, že minimálně roční pauza nastane.

„Já jsem se s tím koncem ještě nesmířil. V hloubi duše doufám, že přijde někdo, kdo sérii koupí, a budeme závodit dál. Věřím, že se najde. Když vidím, kolik už si náš sport získal fanoušků, tak je ten potenciál obrovský,“ říkal Šonka před závodem.

Tolik si přitom přál v něm uspět, dát sezoně stejně jako loni zlatou tečku. Jenže marně.

Povedla se mu sice sobotní kvalifikace, dokonce v ní navýšil náskok v čele na šest bodů a pro první kolo dostal i přijatelného soka, Francouze Ivanoffa. Ten těsně před ním zaletěl podprůměrný čas 58,518 a zdálo se, že dveře do druhého kola jsou pro Šonku otevřeny. Na prvních dvou mezičasech byl rychlejší, jenže pak při obrátce (pull-upu) překročil povolenou hranici přetížení, k jeho času naskočila vteřinová penalizace a on s Ivanoffem o necelé tři desetiny vteřiny prohrál.

Navíc nebyl tak rychlý, aby ho v soutěži zachránil čas nejrychlejšího poraženého, ten naopak ve hře udržel domácího Muroju, jednoho ze dvou Šonkových konkurentů. A dál, dokonce z první příčky, šel i ten druhý, Matt Hall. A když se oni dva rvali o postup do velkého finále, Šonka už byl v civilu a vyprávěl: „Poslední tři roky jsem do posledního závodu bojoval o titul mistra světa, teď jsem to ale zazdil hloupou chybou. Omlouvám se všem.“

Nakonec mu v letošním ročníku patří bronz, kromě Halla ho přeskočil v pořadí i Muroja.

V Japonsku se nedařilo ani druhému z Čechů, Petru Kopfsteinovi. Zatímco Šonka byl předposlední, Kopfstein skončil dokonce za ním, protože byl diskvalifikován za překročení rychlostního limitu v první brance.