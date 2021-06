Baseballisty Olomouce má vrátit mezi elitu hasič Schneider

Se Skokany letos zabojuje o extraligovou příslušnost, o niž přišli v roce 2019. „Chci pomoci klukům vyhrávat a být stále platným článkem. Nejen po herní stránce. Rád bych předal své zkušenosti mladším hráčům,“ podotkl Schneider, který v Brně posbíral spoustu zkušeností. „Působení v Dracích mě dostalo na takovou úroveň, že jsem na hřišti mohl stát proti nejlepším evropským týmům a mohl jsem být součástí reprezentace. Hrál jsem proti světovým hráčům. Na to budu vždy vzpomínat,“ pravil.

V národním týmu přispěl i k historické porážky Izraele, za nějž hrají převážně američtí rodáci se zkušenostmi se zámořským baseballem. Výrazně se podepsal i pod překonání Nizozemska a Itálie, evropských baseballových špiček.

„Od bronzu z mistrovství Evropy nás dělil jediný out,“ vzpomíná na největší zápas kariéry. Letos bude mít možnost bramborovou příčku překonat. Na podzim startuje mistrovství Evropy v Itálii, byť je pravda, že přestupem do nižší soutěže se olomoucký rodák oddálil z nominačního hledáčku. „V Olomouci odehraji základní část. Na play off se nejspíš vrátím do Brna. Pokud ale budeme mít na Hané postupové ambice do extraligy, nejspíš zůstanu tu. Klubu hodně dlužím.“

Kromě herního přínosu by rád Skokany podporoval i trenérsky. „Chci rozvíjet mladé hráče i trenéry. Vedení už jsem nadhodil nějaké kroky. Olomouc je tradiční baseballový celek a zaslouží si větší popularitu,“ dodal. Popularitu tuzemskému baseballu zvyšuje projekt Inbetween, který představuje hráče v profesním životě a jehož součástí je i Schneider, v civilním povolání hasič.

„Bohužel pracuji ve směnovém provozu, takže během sezony spoustu zápasů nemůžu odehrát. Smířili se s tím v Brně a věřím, že i v Olomouci,“ popsal skloubení náročné práce a vrcholového sportu. V práci ale reprezentantovi pokaždé vyhověli tak, aby na nejdůležitější zápasy sezony nechyběl. „Vždy se mi v práci snažili vyjít vstříc, abych se mohl soustředit pouze na svůj výkon,“ děkuje svému hasičskému sboru.

V Brně za sebou zanechal silnou stopu. „Udělal jsem si tam spoustu skvělých přátel na celý život. Draci mě dostali do reprezentace, kde jsem hrál před deseti tisíci diváky.“ Bohatou kariéru ještě neplánuje končit, byť se kruh uzavřel.

Rodnou Olomouc by rád opět dostal mezi elitu. „Pro mě osobně je úspěch každý zápas, ve kterém jsem pomohl týmu k vítězství. I když, kdo mě zná, tak ví, že já se sebou nejsem nikdy spokojen,“ povídá. Zda odhodlání baseballové personě vydrží, ukáže sezona. Na úvod šikovný hasič pomohl Skokanům porazit rezervu brněnských Hrochů 18:5 a 12:7.