Trojnásobná olympijská šampionka Sáblíková se představila na kontinentálním šampionátu po pěti letech a nerozšířila svou sbírku 12 medailí z víceboje.
V Polsku startovala světová rekordmanka v poslední osmé rozjížďce, v níž porazila Italku Francescu Lollobrigidaovou, ale na stupně vítězů nedosáhla.
ME v rychlobruslení 2026 v Tomaszówě: program, výsledky, kdy jede Sáblíková
Vedoucí žena Světového poháru Wiklundová překonala o dvě sekundy vlastní rekord dráhy a časem 4:00,548 vyhrála o 4,72 sekundy před Belgičankou Sandrine Tasovou. Bronz získala Nizozemka Sanne In’t Hofová, za níž Sáblíková zaostala o 2,16 sekundy. Druhá česká závodnice Lucie Korvasová skončila předposlední patnáctá.
Mistrovství Evropy v rychlobruslení
Tomaszów Mazowiecki (Polsko)
Muži
Ženy