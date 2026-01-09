Sáblíková skončila na ME čtvrtá, na medaili ztratila dvě sekundy

Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila na mistrovství Evropy v Tomaszówě Mazowieckém čtvrté místo v závodě na 3000 m. Na bronz ztratila osmatřicetiletá česká reprezentantka časem 4:08,071 více než dvě sekundy, zvítězila Norka Ragne Wiklundová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Trojnásobná olympijská šampionka Sáblíková se představila na kontinentálním šampionátu po pěti letech a nerozšířila svou sbírku 12 medailí z víceboje.

V Polsku startovala světová rekordmanka v poslední osmé rozjížďce, v níž porazila Italku Francescu Lollobrigidaovou, ale na stupně vítězů nedosáhla.

ME v rychlobruslení 2026 v Tomaszówě: program, výsledky, kdy jede Sáblíková

Vedoucí žena Světového poháru Wiklundová překonala o dvě sekundy vlastní rekord dráhy a časem 4:00,548 vyhrála o 4,72 sekundy před Belgičankou Sandrine Tasovou. Bronz získala Nizozemka Sanne In’t Hofová, za níž Sáblíková zaostala o 2,16 sekundy. Druhá česká závodnice Lucie Korvasová skončila předposlední patnáctá.

Mistrovství Evropy v rychlobruslení

Tomaszów Mazowiecki (Polsko)

Muži
1000 m: 1. Žurek (Pol.) 1:08,551, 2. Prins (Niz.) 1:09,354, 3. Liiv (Est.) 1:09,610
Stíhací závod družstev: 1. Itálie 3:40,960, 2. Nizozemsko 3:45,669, 3. Norsko 3:47,153

Ženy
3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 4:00,548, 2. Tasová (Belg.) 4:05,266, 3. In ‚t Hofová (Niz.) 4:05,913, 4. Sáblíková 4:08,071, ...15. Korvasová (obě ČR) 4:22,387
Sprint družstev: 1. Polsko 1:27,076, 2. Belgie 1:32,650, 3. Německo 1:34,521

