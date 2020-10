Obrovský závod, užívá si talentovaný kajakář Rudorfer Světový pohár

„Na svěťák se těším moc. Znamená to pro mě spoustu nových zkušeností do budoucích let z takhle velké soutěže,“ prohlásil kajakář před startem.

Páteční kvalifikační jízdy ohrožovala velká voda, díky které nebylo ještě dvě hodiny před startem jisté, jestli závodníci vyjedou na trať. „Vypadalo to zajímavě, protože byla velká voda a do poslední chvíle se rozhodovalo, jestli se kvalifikace odjede, nebo ne. Byla svolána schůze všech vedoucích týmů, kde Jean-Michel Prono (předseda slalomové komise ICF – pozn. red.) navrhoval, že by se jelo jen semifinále a finále všech kategorií. Nakonec byl návrh ale přehlasován a kvalifikace se odjela ve zkrácených intervalech,“ uvedl šéftrenér české reprezentace Jiří Pultera v tiskové zprávě.

Rudorfer prožil křest ohněm, při kvalifikační jízdě minul osmnáctou branku, což znamenalo padesátisekundovou penalizaci. I tak ovšem postoupil do semifinále, stejně jako všechny ostatní české lodě. „Jízda nebyla úplně ideální, ale na ty chyby, jaké jsem udělal, to bylo ještě docela v pohodě. Jízdu jsem si moc užil, ta atmosféra je super, takže jsem s kvalifikační jízdou spokojený,“ prohlásil sedmnáctiletý závodník.

Kromě většího průtoku mu premiéru znepříjemňovala i neobvyklá trať, se kterou se potýkali i další čeští reprezentanti. „Slalomová dráha mi přijde specifická, v Česku žádnou takovou nemáme. Uprostřed je spousta kamenů a proudy vedou z jedné strany na druhou, takže člověk musí být v té kanoi opravdu schopný, aby to vůbec zvládl sjet,“ popisovala kanoistka Gabriela Satková, která do semifinále postoupila ze 4. místa, což byl nejlepší český výsledek.

Naopak od Rudorfera se žádný útok na přední místa nečeká. V Tacenu by se měl především rozkoukávat, jak to mezi elitou vypadá. „Od závodu nemám moc velká očekávání, co se týče výsledku, spíš se budu snažit zajet co nejlepší jízdu, se kterou budu spokojený. Rozhodl jsem se sem jet, protože je to výborná příležitost potkat se se staršími, zkušenějšími závodníky ze světové špičky,“ vysvětlil olomoucký mladík.

A zatím v jeho dojmech převládá to pozitivní. „Jde cítit, že to není úplně obvyklý Světový pohár, ale pořád je to obrovský závod,“ pochvaluje si. První zkušenosti bude chtít prodat už v dnešním semifinále a zajet lepší jízdu než v kvalifikaci. Zatím to vypadá, že počasí by mělo být příznivější. „Překvapení jsou na denním pořádku, ale myslím si, že předpověď počasí je dobrá a zbytek závodu se odjede bez problému,“ věří kouč Pultera.