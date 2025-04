Jedno gesto fair play nestačí. Lovosický Říha dvakrát opravil sudí, že nebyl faulován

„Bravo pro Říhu,“ tleskal protivníkovi karvinský trenér Michal Brůna po výhře 34:26. „Dvakrát se rozhodčím přiznal, že nebyl faulovaný. To je od něho super gesto fair play.“

Říha svůj čin nepovažuje za nic mimořádného. „Pokud mě protihráč neatakoval, přijde mi zbytečné, aby ho rozhodčí trestali,“ prohlásil.

S odvoláním faulu neváhal, přestože jeho tým dotahoval ztrátu a mohl získat přesilovku. V jednom případě se střetl s urostlým reprezentantem Dominikem Solákem.

„Tam byl z mé strany nějaký strach, že bychom se mohli trefit koleno na koleno, a tak jsem se mu snažil vyhnout,“ popsal situaci Říha. „Takové věci do sportu patří, i když to je semifinále, i když můžete pro svůj tým získat výhodu dvouminutového trestu. Přesto by se mělo hrát fair play na obě strany. Dělám to, protože je to správné.“

Jenže někteří sudí se mohou cítit dotčeni, mohou to považovat za útok na svou autoritu.

„Někdo by to tak brát mohl, ale na druhou stranu to rozhodčím pomůže, když vědí, že nám na tom hřišti mohou věřit,“ namítl Říha. „Vůbec bych tím nechtěl nějak snižovat jejich autoritu, spíše tím sudím můžeme pomoci. O to se snažím a chci pomoci i hře, ať se lidé mohou dívat a mají z házené radost.“

Fanoušci Baníku Karviná povzbuzují domácí tým.

Sám ale odcházel zklamaný s přesvědčením, že Lovosičtí měli v Karviné na víc. „Určitě jsme mohli domácí daleko více potrápit a v některých fázích jít i do vedení,“ podotkl. „Měli jsme utkání solidně rozehrané, ale udělali jsme spoustu zbytečných chyb v obraně i útoku.“

Karvinský trenér Brůna zase bědoval, že vstup do obou poločasů neměl Baník ideální. „V tom prvním jsme na můj vkus udělali osm technických chyb, což je na takový tým, jaký máme, a na to, jakou házenou se chceme prezentovat, hodně. Proto se Lovosice přiblížily na tři góly, byť jsme vedli už o sedm a zdálo se, že utkání zlomíme.“

Ve 35. minutě se hosté dotáhli jen na dva góly, stav byl 16:14. „Také druhý poločas jsme začali špatně,“ vysvětloval Brůna. „Ale koncovka se nám povedla. Chválím naši obranu, s ní měli Lovosičtí velké problémy, ale nepoložili se, běhali až do konce.“