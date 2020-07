Po karanténě si odfrkli. Jak Procházkův tým vyhlíží bitvu v UFC

„Jsme čistí, zabydlení a rádi, že už nekoukáme do zdí na hotelu. Ne, že by nás to všechno vyčerpalo, ale přelet byl zdlouhavý,“ přiznává kouč Karaivanov. „Jste v tréninkovém zápřahu a najednou vás zavřou, ať nic neděláte. Nejdřív v Londýně na dva dny, pak na hotelu v Abú Zabí, kde jsme aspoň měli balkon. Teď už můžeme zajet k pláži a odfrknout si na sluníčku.“

Standardní režim ale nepřipadá v úvahu, všichni účastníci turnaje UFC 251 se mohou pohybovat jedině v oplocené bezpečné zóně na ostrově Yas. Tam, kde se jindy prohánějí jezdci Formule 1, hlídá v těchto dnech početná skupina ochranky elitní zápasníky potící se v teplotách do padesáti stupňů.

Nikdo neoprávněný nesmí dovnitř ani ven. A kdo chce jídlo, musí si ho objednat z lístku rovnou na pokoj. Tak, aby se eliminovala rizika na minimum.

Vždyť se blíží jeden z papírově nejatraktivnějších turnajů za poslední dobu, včetně tří titulových duelů.

I přes přísná opatření muselo UFC řešit covidové problémy. Nakaženého Gilberta Burnse nahradí v hlavním zápase celého turnaje Američan Jorge Masvidal, který se postaví šampionovi veltrové váhy do 77 kilogramů Kamarovi Usmanovi z Nigérie (Masvidal zaznamenal před rokem nejrychlejší knokaut v historii UFC, Usman neprohrál už sedm let).

Titul v pérové váze do 66 kilogramů bude bránit Australan Alexander Volkanovski (bez prohry také sedm let) v odvetě proti bývalému šampionovi Maxu Hollowayovi z USA a o pás bantamové váhy do 61 kilogramů usilují Rus Petr Jan a Brazilec Jose Aldo.

Bantamová váha přišla o šampiona začátkem května, kdy Henry Cejudo po vyhrané obhajobě oznámil konec kariéry, protože mu připadalo, že nedostává dostatečně zaplaceno.

Zleva: Martin Karaivanov, Jiří Procházka na hlavě a Jaroslav Hovězák na hotelu v Abú Zabí:

„Je to jeden z nejlepších turnajů, kde jsme mohli začít,“ souhlasí Karaivanov. „Vážíme si toho, na druhou stranu si nic nepřipouštíme, protože by nás to svazovalo. Jsme rádi, že se Jirka cítí normálně a těší se. Držíme standardní režim, aby nezabředával do žádných myšlenek. Musí cítit naši podporu, fungujeme jako sehraný tým.“

Trochu oddechu přece jen ostrov Yas nabízí, hned vedle hotelu se nachází už zmiňovaná závodní dráha, čehož Karaivanov v týdnu využil na projížďku v nadupaných autech Aston Martin po boku profesionálního řidiče.

„UFC tu možnost nabízí, tak proč toho nevyužít. Řídit mě teda nenechali, to byl ostrej závodní speciál, co snad s auty Aston Martin nemá ani nic společného,“ směje se český trenér.

Napadne vás, že Jiří Procházka to ve středu vynechal, snad aby se nešťastnou náhodou nezranil. Jenže kdepak: „Jirka usnul. Když jsem mu pak vykládal, jaký to bylo, tak řekl, že chce jít hned taky. Teda jestli zase neusne.“

Z Abú Zabí volá Karaivanov ve středu těsně po dopoledním tréninku. Jedním z posledních, na které má Procházka čas.



V pátek ho čeká vážení, do limitu 93 kilogramů potřebuje shodit pár posledních kilogramů, projde finálním testem na koronavirus a pak vyzve v oktagonové kleci favorita ze Švýcarska Volkana Oezdemira. Lidé v Česku uvidí jeho zápas v neděli okolo půl čtvrté ráno, v Abú Zabí bude o dvě hodiny více.

Se svým soupeřem se už setkal, z Londýna dokonce oba týmy letěly stejným letadlem.

Zbývá otázka, jak naložit s časem v den zápasu. Turnaj začne nezvykle v noci a skončí ráno kvůli televizním právům a divákům v Americe. Nejen že se zápasníci potřebují naladit na profesionální výkon v netradiční dobu, musejí taky vymyslet, jak stráví ty hodiny před tím tak, aby do klece nešli rozlámaní a ospalí.

Vskutku se nevyplácí zívat. „Sami ještě nevíme, jak to bude. Hala stojí kousek od hotelu, tak možná zůstaneme v něm a dovezou nás tam v průběhu turnaje. Taky je ale možný, že nás tam dopraví hned v deset večer a budeme muset čekat tam. Nejde moc nacvičovat, že bychom vstali a hned šli zápasit,“ vysvětluje Karaivanov. Klec na pláži z úvodní fotky článku stojí čistě pro komerční účely, zápasy se odehrají v klimatizované hale.

Sám Procházka opakoval, že mu noční boj problém nedělá. Jako když vám na základní škole říkali, že i kdyby vás vzbudili o půlnoci, musíte ze sebe vyjmenovaná slova po „b“ vysypat, jako když bičem mrská. I on bude připravený předvést ten nejlepší výkon, což bude nutné.

Oezdemirovi patří v žebříčku polotěžké váhy sedmé místo (jakoby osmé, šampioni obecně stojí mimo pořadí, tady konkrétně Jon Jones, první místo tak patří nejbližšímu vyzyvateli, pomyslné dvojce).

V UFC Oezdemir bojuje od roku 2017, nejdřív si připsal tři výhry, následně tři prohry včetně té o titul s šampionem Danielem Cormierem, od té doby zase dvakrát vyhrál. Procházka přichází mezi elitu po pěti letech v japonské organizace Rizin.

Mise „vítězství“. Ukázka z přípravy Jiřího Procházky: