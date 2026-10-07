Finále je návykové, chceme ho zopakovat, říká trenér libereckých volejbalistek

Volejbalem žije nepřetržitě, volného času moc nemá. Už osmým rokem plní roli asistenta trenéra u české ženské reprezentace a v sobotu Martin Hroch odstartoval druhou sezonu na lavičce volejbalistek Dukly Liberec v pozici hlavního kouče.
„Časově to není moc jednoduché, hlavně pro rodinu. Ale volejbal mě za prvé živí a za druhé pořád baví. Naštěstí je celá naše rodina volejbalová. Moje žena dřív volejbal hrála a dcery ho i teď při práci pořád ještě hrají v nižších soutěžích a taky je to baví. Tím je to pro mě snazší, ale úplně lehké to není,“ přiznal 54letý trenér.
V minulé sezoně vám těsně unikl titul, máte to ještě v hlavě, i když už začal nový ročník?
Ano. Bylo to v uvozovkách velké zklamání z prohraného finále, ale celkově nám ta sezona vyšla velice dobře. I s těmi problémy, které kvůli zraněním v průběhu přicházely, jsme se porvali velice dobře. Jak vedení klubu, tak i holky. A nakonec se to poskládalo tak, že jsme došli až do finále, kde nás potkala největší forma, kterou jsme mohli v průběhu sezony získat. Bylo to od začátku odpracované, k něčemu to směřovalo tím správným směrem a vrchol byl na tom konci dubna úplně správný. Myslím si, že jsme předváděli špičkový volejbal, který musel lidi a samozřejmě nás v realizáku i naše hráčky bavit. Jen to bohužel neskončilo titulem...
Je tedy o to větší motivace na to navázat?
Samozřejmě. Byli jsme ve finále extraligy a to je hodně návykové. Cítím zpětnou vazbu ode všech a chceme si sérii o titul zopakovat. Rádi bychom šli podobným směrem, ale na druhou stranu je tu nová sezona, všechny týmy začínají od nuly a extraliga je poskládaná zase trošku jinak. Hodně týmů má větší ambice, než měly loni, nebo se prostě poučily z některých věcí. Bude to vyrovnané a řekl bych, že nás čeká velice zajímavá soutěž. Pro nás bude důležité každodenně poctivě pracovat s tím, že první krok bude dostat se do první čtyřky a pak se uvidí.
Před minulou sezonou se kádr změnil minimálně, před touto proběhlo změn víc. Můžete okomentovat odchody?
Už tu není Pešková, která přišla v průběhu sezony jako výborná výpomoc za zraněnou Kolářovou na liberu. Měla velký podíl na naší hře v základní části, a proto jsme ji vzali i pro play off, ale pro novou sezonu už jsme s ní nepočítali. Co se týče univerzálky Fixové, ta v lednu oznámila, že míří do jiného klubu. To samé bylo i s blokařkou Pavlovou. Trochu jiná situace byla u nahrávačky Lankhorstové, se kterou už jsme si spolupráci do této sezony představit moc nedokázali, protože byla často zraněná a na pozici nahrávačské jedničky jsme začali počítat s naší Pragerovou.
Museli jste proto hledat náhrady, jak se rodí výběr nových hráček?
Hlavně jsme si museli říct, s jakou vizí půjdeme do té další sezony. Chtěli jsme pokračovat v trendu odchovankyň a stavět to dál na hráčkách typu Kolářové, Šulcové a dalších, které Duklou prošly a mají k ní vztah. A pokud jde o doplnění kádru za hráčky, které odešly, nejprve jsme se dívali po Česku, jestli by se našly nějaké ekvivalenty, které by mohly přijít. Ale ty hráčky nám typologicky buď do týmu nezapadaly, nebo byly vázané někde jinde, nebo chtěly studovat jinde než v Liberci a nebo byly prostě drahé.
Takže jste se museli porozhlédnout v cizině a přivedli jste tři hráčky ze zahraničí, je to tak?
Ano, oslovili jsme agenty a začali jednat. Ti se snaží, když to odlehčím, prodat úplně všechno, to si nebudeme nic nalhávat. Ale mě zajímají kromě herních i jiné věci, třeba jak by ta hráčka měla lidsky zapadnout do našeho kolektivu.
A jak to zjišťujete?
Pokud jde o hru, prvotní jsou nějaká videa, statistiky a podobně. Pak se snažíme třeba zjistit i na sociálních sítích, jak ta hráčka působí navenek, jestli si nehraje, v uvozovkách, na nějakou hvězdu. A pak vlastně potvrzení z mé úlohy trenéra je to, že s každou hráčkou, která by měla přijít, mluvím. Ale ne jen telefonicky, ale prostřednictvím videokonference.
Jak to probíhá?
Mluvíme na různá témata, která se netýkají jenom sportu, ptám se i na osobní cíle a tak. Většinou to trvá tak čtyřicet minut, ptám se třeba, jestli by jí vyhovovala role v týmu, kterou jí nastíním, protože to nemusí být vždycky úplně to, co si ta hráčka představuje. Takže pro mě je prostě důležité, abychom si všechno odsouhlasili ještě před tím, než se podepíše smlouva.
Takže jste trošku i psycholog.
To jsou víceméně zkušenosti, které do toho trenérského pole patří. Je fakt důležité poznat, jestli ta cizinka do stávajícího ženského kolektivu dobře zapadne.
Do týmu tedy přišly americká blokařka Spachmanová, srbská univerzálka Novakovičová, bosenská nahrávačka Starčevičová a dvě mladé odchovankyně klubu Hanková a Mertová. Panuje se složením kádru spokojenost?
Dá se to tak říct. Jsem hlavně rád, že máme spoustu odchovankyň, že se zapojily dvě nové hráčky z naší akademie, že zahraniční hráčky zapadly do týmu dobře. Máme teď kádr čtrnácti volejbalistek, se kterými můžeme pracovat v tréninku, potažmo je použít i v zápasech a v případě zdravotních problémů už nemusíme hledat výpomoc někde jinde.