Sedm startů, sedm triumfů. Klidně bych dal další závod, usmíval se Fuksa

11:31 , aktualizováno 11:31

Zlato z mistrovství republiky? To by snad Martin Fuksa ve své hlavní disciplíně získal, i kdyby si do lodě sedl opačně. A tak si před sebe staví mnohem náročnější výzvu. Vybojovat těch zlatých medailí co nejvíce.