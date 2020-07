Sedm startů a kolik triumfů? Fuksa opět na domácím šampionátu zvolil náročný program

„Před dvěma lety jsem si dal za cíl vyhrát všechno, do čeho jsem nastoupil. A to se mi i podařilo. Ale byl jsem úplně vyždímanej a řekl si, že už to neudělám. No a teď, o dva roky později, se zase postavím na start všech kanoistických disciplín,“ uvedl Fuksa v tiskové zprávě.

V roce 2018 triumfoval na třech individuálních tratích, třikrát v deblkanoi s mladším bratrem Petrem i ve čtyřkanoi na pětistovce. Stejný plán má pro MČR, jež v Račicích začne ve čtvrtek. „Bude to hodně psychicky náročné. Všichni ode mě čekají jen vítězství. Snad se mi to podaří ustát,“ usmál se sedmadvacetiletý rychlostní kanoista.

Nadcházející akci považuje Fuksa za vrchol sezony. „V září měl být světový šampionát v neolympijských disciplínách, ale bohužel se zrušil. Takže nám tam zůstal jen Světový pohár a v polovině října mistrovství Evropy. Ale vlastně pořád nevíme, jestli tyhle dva závody budou, nebo ne,“ vysvětlil Fuksa.

Přiznal, že uvažoval i o tom, že by výraznou část atypické sezony vynechal. „Ale ty tři měsíce by byly hodně znát, tělo by to poznalo. A i když nemělo smysl směrovat formu k žádným závodům, alespoň jsme nabírali objem a trénovali vytrvalost,“ řekl Fuksa, jenž v polovině června z tréninku uspěl i v kontrolních závodech.

Díky volnějšímu režimu měl čas i na zábavu. Zazávodil si na kole a užil si reklamní focení pro Red Bull. „Vždycky jsem si přál se projet někde v divoké přírodě. A teď jsem tu možnost měl v části Českého Švýcarska, v Hřensku. Byl jsem tam poprvé a tamní soutěsky byly úžasné. Kvůli opatřením jsme tam byli jen se štábem, přitom běžně tam prý bývá půl milionu lidí ročně. Líbilo se mi tam tolik, že jsem se tam vrátil podruhé na kolo koncem června,“ uvedl Fuksa.