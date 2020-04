Kdy si Fuksa a spol. v Česku zazávodí? Snad v létě, věří reprezentační kouč

„S velkou pravděpodobností nepůjde o standardní závody, ale o reprezentační testy, jejichž forma i obsah budou přizpůsobeny aktuálním opatřením kvůli šíření viru,“ uvedl na svazovém webu reprezentační trenér Pavel Hottmar.

Kanoisté mohou individuálně trénovat i na vodě. Stejně jako ostatní sportovci ale po zrušení všech závodů pro nejbližší týdny a měsíce nemají představu, na co se připravují. Testy považuje svaz za důležité. „Potřebujeme, aby měli možnost ukázat svou aktuální výkonnost a porovnat se alespoň s domácí elitou, i kdyby to mělo být ve značně omezeném rozsahu a polních podmínkách,“ řekl Hottmar.

Mezinárodní kalendář je v troskách. V plánech světové federace ICF zatím zůstává premiérové mistrovství světa v neolympijských disciplínách v Szegedu, které se z července posunulo zatím předběžně na září. Definitivně se rozhodne v polovině května.

„Doufejme, že se v září uskuteční také plánované soutěže olympijských nadějí pro mládež,“ přál si Hottmar. Do konce dubna by mělo být jasno o osudu MS veteránů na Ukrajině, naplánovaného na srpen.

Evropská federace zrušila nebo posunula všechny závody plánované do poloviny srpna. Mimo jiné také seniorské mistrovství Evropy v Rumunsku a ME juniorů a do 23 let v Moskvě. Upravený evropský kalendář by měl být zveřejněn v květnu.

I ten domácí se bude vyvíjet operativně podle uvolňování omezení pohybu a shromažďování v Česku. První nominační závody svaz předběžně plánuje na přelom července a srpna. „Pokud to situace v té době dovolí a bude možné se letos některých mezinárodních soutěží zúčastnit,“ doplnil reprezentační trenér.