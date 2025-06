„Od začátku jsem to chtěl napálit, ukázat jim, kdo je tady šéf,“ odfoukl si olympijský šampion z Paříže 2024, trojnásobný mistr světa a teď i třináctinásobný mistr Evropy.

Sobotní stříbro na kilometru ho naštvalo. O pár centimetrů, o špičku lodi, o 57 tisícin sekundy podlehl Rumunu Chirilovi. Intuice, že výhru má v kapse, ho zradila. V samém závěru lehce povolil, což ho stálo titul. Zkrat ho žral až do zlatého závodu.

„Byl jsem na sebe naštvaný. Myslel jsem na to celý den, pak když jsem usínal, v noci se mi o tom zdálo,“ svěřil se dvaatřicetiletý mazák. „Ale teď už to přebolelo a je tady titul, což je nejlepší vzpomínka.“

Zklamání ze svého prvního račického startu se snažil setřást i podvečerním tréninkem. Loď mu schválně zpomaloval gumicuk. „Myslel jsem si, že s ním pojedu jen kousek, nakonec jsem si ho nechal celý trénink. Potřeboval jsem nacítit račickou vodu, protože ji tady necítím, jak bych si představoval. A trošku se to zlepšilo.“

Stejně jako v sobotu, ani v neděli ráno ze sebe prý nevydal sto procent. Zatímco v prvním případě šlo o fatální omyl, ve druhém o šetření sil na debl s bratrem Petrem. „Naštěstí to nemusela být stovka, ale zase 99 procent. Na vítězství to stačilo, soupeři mě tolik netlačili,“ líčil dvojnásobný vítěz domácí ankety Kanoista roku. „V posledních 50 metrech už jsem se v duchu usmíval. Říkal jsem si, že tohle už musím dát. Ale byla to makačka, nebudeme si nic nalhávat.“

Rodina Martina Fuksy slaví vítězství na 500metrové trati. Martin Fuksa pádluje pro další evropské zlato.

Medailí z mistrovství Evropy, světa a olympiády už vybojoval 34, k tomu další ze Světových pohárů, šampionátu na neolympijských tratích či z domácího mistrovství. Už si pro ně chystá místo. „Tato evropská medaile půjde jako všechny na jídelní stůl. Až doufám získám nějakou další, skončí v prádelně. A až letos dostavíme dům, bude tam moje místnost a v ní si nějaké vyvěsím,“ naplánoval rodák z Nymburka.

Olympijský hrdina ještě s mladším bratrem Petrem obsadil na deblkanoi šesté místo a pak své račické vystoupení shrnul. Jako maximalista zase trošku rozpolceně.

„Jsem nadmíru spokojený. Tedy spokojený. Nadmíru bych byl se třemi zlaty. Ale nebudu se rouhat, dvě medaile jsou taky fajn. A projet se před domácími fanoušky bylo hezké.“

A taky projet se před dvouletou dcerkou Emily, která mu v Labe Areně fandila poprvé v mezinárodním závodě. „Jsem rád, že jsem jí po stříbru mohl na krk pověsit i zlato.“