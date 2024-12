Jízdu z Paříže jsem zatím neviděl. Fuksa o zlatu, veslařích či nenávisti rybářů

Šlo snad o jedinou kaňku v jeho sportovním roce 2024. Vstoupil do něj s jasným cílem. Do bohaté sbírky úspěchů přidat i ten chybějící – olympijskou medaili.

A z Paříže si odvezl rovnou zlato. Navíc po naprosto dominantním výkonu!

Kdy jste si naposledy pustil záznam finálové jízdy?

A víte, že jsem ho pořádně snad ještě neviděl? Nemám HBO, kde jsou závody nahrané, a na internetu jsem je nikde nenašel. Pouštěli mi ho sice na jedné besedě, jenže to bylo na nějaké zvláštní televizi. Nevím, co to bylo za komentátora, ale asi moc netušil, co zrovna děláme. Mluvil ve stylu: Martin Fuksa jede, jede, je v cíli, vyhrává…

Málem jste usnul?

Přesně. Totální uspávání hadů. Tak mi záznam zkazil, že jsem ho ani nedokoukal. Budu ho muset najít na České televizi, na vyhlášení Kanoisty roku jsem viděl jen malý úsek s komentářem Tomáše Budky, což bylo super.