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Z neúspěchů se už nehroutím, říká Fuksa. Nejlepšího mentálního kouče našel v dceři

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Kanoista Martin Fuksa | foto: Red Bull / Jan Kasl

Milan Eisenhammer
Potkali jsme se po jedenácti letech. Na první pohled se nic nezměnilo – rukávy sportovního trička mu napínají obrovské bicepsy, na tváři hraje milý úsměv, pořád ho trénují táta s dědečkem, pořád je bezprostřední, na nic si nehraje a mluví velmi otevřeně. Jen ruku Martinu Fuksovi zdobí snubní prsten, stal se tátou a taky olympijským vítězem.

V rychlostní kanoistice získal už vše, co se dá, a tak vymýšlí nové výzvy. S mladším bratrem Petrem by rád získal světovou medaili na deblu. V květnu absolvoval svůj první maraton. Než mu začala sezona, zašel si na manikúru a nechal si pro štěstí zkrášlit nehty. Zlatá barva ho v tomto případě už omrzela, ale v kanoistice ve zlato věří nadále...

Co vše se změnilo tím, že se z vás stal táta?
Zrovna dnes jsem dceru doprovázel do skupinky, to je taková přípravka do školky. Je tam zatím jen na zkoušku, od osmi do dvanácti hodin. Poprvé jsme to zažili spolu, jinak ji tam pokaždé vedla manželka.

A plakala malá?
Měla na krajíčku... Manželka mě prosila, ať to zkusím já, protože s ní většinou plakala, a pak z toho byla moje žena špatná. Ve dveřích se mě chvíli držela, ale uchlácholil jsem ji, že pro ni zase brzy přijdeme. Byl jsem z toho takový rozlítostněný, protože jí z tváře zmizel úsměv. Jinak si to ale všichni užíváme... Už se prostě všechno netočí kolem mě a kanoistiky. Jsme teď tři.

Teď se chceme stoprocentně věnovat Emilce, ale časem bychom rádi rodinu rozšířili. Oba nás a naše sourozence dělí pět let a myslím, že je to fajn věkový rozdíl.

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