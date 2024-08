Hele, to je on! Ten vyhrál! Fuksa o týdnech po olympiádě i dalších plánech

Následně ovšem oči stočil ke zlatu z olympijských her v Paříži. Kdepak, uplynulý rok jinak než kladně hodnotit nemůže.

„No dobře, co si budeme povídat. Hlavní byla Paříž,“ pokračoval jedenatřicetiletý rychlostní kanoista. „Letošní sezona nemohla dopadnout lépe.“

Někteří úspěšní sportovci z Paříže si stěžovali, že medaile toho moc nevydrží. Ta vaše ale vypadá pořád dobře.

Jo jo. Jen tady zezadu… (ukazuje na malý škrábanec) Už jsem si ji radši dal do krabičky, aby mi na ni moc lidí nesahalo. Když se někdo zeptá, jestli si ji může vzít, tak proč ne, jsem s tím v pohodě. Ale už jsem spíš radši, když je v bezpečí.

Zažila toho hodně?

To bych zas neřekl. Největší oslavy byly hned po vítězství v Českém domě v Paříži. Měl jsem ji celou dobu na krku, tak se docela pronesla. Hlídám si ji. Medaile mám rád. Tahle je navíc hezký kousek, nechtěl bych, aby se zničila.

Kanoista Martin Fuksa slaví olympijský úspěch.

Kam si ji dáte?

Tahle asi do prádelny, kde věším všechny medaile, nepůjde. Nebo možná jo, ale nechám ji v krabičce. A až budeme mít hotový barák, tak si ji v něm vystavím.

Olympijská medaile byla to poslední, co vám v kariéře chybělo. Cítíte i vy osobně, že už jste dosáhl na vše? Že jste dokončil svůj sportovní odkaz?

Vlastně si to pořád moc neuvědomuju. Je hezké, když někam jdu a lidi mi řeknou: Martin Fuksa, olympijský vítěz. Pořád si ale říkám: Ty jo, to je nějaké divné. Teď jsem byl třeba v Show Jana Krause, diváci mi fakt dlouho tleskali, bouchaly konfety. Ale líbí se mi to, moc pěkné, co se kolem děje.

Poznává vás víc lidí na ulici?

Tady v Praze moc ne, lidí je tu hodně a každý si hledí svého. Ale v Nymburce jo. Přivítali nás na náměstí a když jsem pak šel do restaurace, kam chodím na obědy, někteří chtěli fotky, gratulovali mi a vyptávali se. Hezké.

Váš otec Petr říkal, jak rybáři podél Labe nejsou moc rádi, když kolem nich trénujete. Vzali vás i oni na milost?

Rybáři byli samozřejmě jedni z prvních, co se se mnou přišli vyfotit. Doufám, že si to budou pamatovat (smích). Nebo taky kolem řeky vede cyklostezka. Jezdí na ní hodně lidí a po Paříži snad úplně každý něco zařval: Hele, to je on! Ten vyhrál olympiádu! Fuksa! Jak se to nad vodou nese, je všechno slyšet.

Před olympiádou na vás prý křičeli: Tak už to konečně vyjde? Teď to je asi příjemnější...

Přesně. Předtím jsem si kolikrát říkal, že na olympiádu nebudu myslet a odjedu si trénink. Jenže někdo jel kolem a křičel: Tak za chvíli, co? Určitě vyhraješ! Vždycky jsem se jen pousmál: Jo, super, díky, tak mám olympiádu zase v hlavě.

Martin Fuksa je olympijským vítězem na 1000 metrů. (9. srpna 2024)

Jak na olympijský závod vzpomínáte?

Za úspěchy se moc neohlížím, což platí i v tomto případě. Koukám se dopředu, po Paříži jsme měli Uzbekistán, teď se těším na volno a jak si odpočinu, pak příprava a další rok mistrovství Evropy v Račicích.

Takže pro vás nebylo moc těžké se hned vrátit do tréninku na světový šampionát?

Ani ne. Byl jsem si jistý, že do Uzbekistánu pojedu. I když to samozřejmě jiné bylo. Normálně chodím dřív spát a všechno poctivě odtrénuju, tentokrát jsem občas zvolnil. Navíc pak jsem do Uzbekistánu přijel a měl ještě nějaké střevní potíže, takže příprava nebyla úplně ideální. Chtěl jsem samozřejmě zlato, nakonec jsem měl stříbro. Ale hlavní byla Paříž.

Nyní už vás čekají týdny volna bez vody?

Ano. I když vlastně… Mám 58 mistrovských titulů. V půlce září je ještě mistrovství republiky na pět kilometrů na singlu i na deblu. Mohl bych mít šedesát…

Lákavá představa?

Brácha bude na rozlučce se svobodou kamaráda, v Nymburce máme ale kluka, který bude letos končit, tak by bylo pěkné, kdybych to s ním vyhrál. Takže si ještě s těmito závody trochu pohrávám. Ale nejspíš je už asi nedám. Po Uzbekistánu se pořád necítím moc dobře po fyzické stránce.

Na co se o volnu nejvíc těšíte?

Nejvíc bych se těšil, kdybych mohl na chvíli vypadnout někam pryč. Být jenom s dcerou Emily a s manželkou Áňou. Jen my, nikdo jiný. Což asi nepůjde. Ale těším se. Nečeká mě žádný trénink, takže jsem bez stresu a tlaku. Těším se, až si dám něco dobrého, kafíčko. Taky že si naplánujeme nějaký výlet po Česku.

Nějaké hrady či zámky?

Když jsme neměli Emily, tak jsme takhle cestovali. Teď je program hodně na ní. Myslím, že hrady a zámky ji moc bavit nebudou. Takže si spíš projdeme město, zastavíme se v kavárně, i to bude fajn. Taky jsem si na kolo koupil sedačku, tak se s ní někdy projedu. A pak plánujeme ještě dovolenou na Mallorce. Let není tak dlouhý, takže jde i s malou. I tam se těším na kolo.

Martin Fuksa je olympijským vítězem na 1000 metrů. (9. srpna 2024)

Jak dlouho budete bez tréninku?

Taťka s dědou mi dali volnou ruku. Záleží na mně. Až budu chtít, začnu. Zase si ale myslím, že si člověk na pohodu nemůže moc zvyknout. Takže v září a v půlce října na chvíli vypustím a pak pomalu začnu. Nejprve třeba jen jednou denně a spíš to, co mě bude bavit. Naplno do tréninku budu šlapat až od ledna.

Chystáte nějaké změny?

Samozřejmě se říká, že když něco funguje, nic se měnit nemá. Jenže já jsem spíš zastánce, aby se člověk neustále posouval. Takže v hlavě mám prvky, které bych mohl zkusit, a mohl pak pokračovat třeba až do olympijských her v Los Angeles 2028.

V Paříži jste říkal, že se možná zkusíte víc zaměřit na debl s bratrem Petrem. Už jste se rozhodl?

Myslím, že to nějak vyplyne. Nejde si říct: Tak a teď budeme trénovat jen na deblu. Je potřeba se rozjíždět na singlu. Budeme se snažit na něm zamakat, ale ještě uvidíme.