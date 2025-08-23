Dominantně působil už v úvodu šampionátu při rozjížďkách.
Jenže v pátečním finále pětistovky se mu nedařilo. Tedy nedařilo, dojel si pro stříbro, ale on už je takový, že chce zkrátka vždy to nejcennější umístění.
„Jsem samozřejmě rád, že budu stát na stupních vítězů, ale čekal jsem od sebe víc,“ hlesl tehdy dvaatřicetiletý olympijský šampion z Paříže. A proto burcoval: „Nedá se nic dělat, musím teď sebrat všechny síly a soustředit se na další den. Ještě je jedna šance.“
Nepovedený závod ho nicméně hlodal i v dalších hodinách. Přiznal, že si před sobotním kláním musel trochu utřídit myšlenky.
„Finále proto začalo už v pátek, kdy jsem na tu nepovedenou pětistovku musel zapomenout,“ vykládal. „Ale už večer, když jsem usínal, jsem psal manželce: Hele, já už chci jet, už se těším, pětistovku jsem nechal za sebou. Což jsem ukázal. Byla to moje dominance.“
Vážně nebylo moc pochyb, kdo že si to jede pro vítězství.
V úvodních metrech se Fuksy jakž takž držel jen Řek Stefanos Dimopulos, který předváděl možná svůj životní výkon.
S každým dalším záběrem se ale český šampion přece jen vzdaloval i jemu. Na pětistovce byl Řek pozadu o 1,83 sekundy. Ti další? Ztráceli už víc jak délku lodi, třetí Rumun Catalin Chrila měl manko 2,30 sekundy.
„Celou dobu se mi hlavou honilo: Soustřeď se na sebe, soustřeď se na sebe, makej,“ popisoval Fuksa. „Někdy na pětistovce se mi do hlavy ale dostala slova: Mistr světa. Tak jsem si říkal: Ježišmarja, dej tu myšlenku pryč, soustřeď se pořád na závod.“
Což se mu dařilo.
Ani v závěru nijak neztrácel, naopak ještě náskok navyšoval a už desítky metrů před cílem se mohl začít usmívat.
Za páskou nijak vehementně neslavil. Zaťal ruku v pěst, pak si poklepal na hruď.
„Posledních pár metrů jsem už nemusel moc spěchat. Dojížděl jsem s pocitem jako na olympiádě. Boží,“ usmál se.
Z mistrovství světa šlo pro něj o čtvrté zlato a druhé na kilometru, na němž obhájil titul z Duisburgu z roku 2023. Celkem už má z této akce šestnáct cenných kovů. Ve sbírce má samozřejmě i olympijské zlato z loňské Paříže, třináct titulů mistra Evropy a dvě celková vítězství Světového poháru.
Úchvatné statistiky.
„Je to malinko jiné,“ porovnával pocity vítězství v Miláně a pod pěti kruhy. „Ale všech medailí si nesmírně vážím. Jsou pro mě motivací pro další práci,“ líčil. „Ukázal jsem, že mi kilák asi jde. Chtěl jsem si odsud odvézt aspoň jednu zlatou. Jsem happy jak dva grepy a jedeme dál.“
Kdepak, končit rozhodně nehodlá.