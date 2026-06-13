Čtrnáctý titul? Wow, smál se Fuksa. Volno ale ještě nemá, cílí na vítězný double

Znovu to dokázal.
I v sobotu na olympijském kilometru v portugalském Montemoru-o-Velho ukázal svoji výjimečnost.
Třiatřicetiletý Fuksa tuto sezonu ještě v individuálním závodě nepoznal porážku. Přemožitele dokonce nenašel ani v žádné rozjížďce. Podmanil si Světové poháry v Szegedu i Brandenburgu, nyní vládne i na mistrovství Evropy.
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Kanoista Fuksa je opět mistrem Evropy, na kilometru zvládl napínavý finiš
„Doufám, že prohrávat neumím,“ usmíval se olympijský šampion z Paříže po čtvrteční rozjížďce. „Jsem typ závodníka, který v nejlepším případě dojíždí první ve všech jízdách, abych si pohonil ego.“
Cílem sobotního finále projel s náskokem skoro čtyř desetin na Rusa Zachara Petrova, jenž závodí v neutrálních barvách. Třetí Řek Stefanos Dimopulos měl manko už takřka dvě sekundy.
„Bylo to dobré. V Portugalsku to mám rád. Podmínky panovaly velmi dobré,“ hodnotil Fuksa. „Čtrnáctý titul, jsem šťastný a už se těším na nedělní pětistovku a debl s mým bratrem.“
Ve finále kilometru se od prvních záběrů držel v čelní trojici. Zprvu sice Petrov, s nímž při Světovém poháru v Szegedu musel český šampion kontroverzně sdílet první místo, pádloval s mírným náskokem, Fuksa byl ovšem těsně za ním.
„Snažil jsem se jako vždycky soustředit na sebe,“ popisoval v nahrávce pro média. „Samozřejmě po očku jsem se snažil sledovat periferně i závodníka vpravo, ale spíš jsem šetřil síly na finiš.“
Polovinou trati už projížděli bok po boku. A po zrychlení na poslední dvoustovce se kanoistický vládce posledních let dral dopředu. Petrov sice příliš nepolevoval a Fuksa musel dřít až k cílové bójce, o jeho prvenství ale nebylo pochyb.
„Prostě jsem to rozbalil, pak už jen doufáš, že budeš nejrychlejší. Nějaký souboj proběhl, ale pořád jsem cítil, že mám sil dost. Jsem moc rád, že jsem to dotáhl do vítězného konce,“ dodával majitel už jedenadvaceti medailí z této akce.
Po závodě Fuksa plánoval, že se krátce vyjede a pak si půjde pro medaili. „Chci si užít ceremoniál a poslechnout si tu nejhezčí písničku na světě. Pak si dám nějaký oběd, po něm klasicky spánek a odpoledne se pojedu ještě projet, abych se naladil na obě pětistovky.“
Kdepak, šampionát pro něj ještě nekončí. V neděli ho čeká finále individuální pětistovky i té deblové s bratrem Petrem.
Sám v lodi bude znovu jasným favoritem. Celkem už má z této distance ve sbírce deset evropských titulů, obhajuje i ten loňský z Račic. Pokud uspěje, po třinácti letech navíc zopakuje evropský vítězný double.
Ve dvojici s bratrem naposledy při Světovém poháru v Szegedu skončili šestí, což bylo jejich druhé nejlepší společné umístění. Do finále v Portugalsku neprošli přímo z rozjížděk, ale museli zabojovat v semifinále. V něm v pátek skončili třetí, ačkoliv čelili silnému větru.
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„Neměli jsme moc výhodnou dráhu, takže jsme hlavně rádi, že jsme postoupili. Je mi celkem jedno, z jakého místa,“ oddechl si Petr Fuksa. „V neděli to bude úplně jiný závod, jedeme ráno, to většinou vůbec nefouká. Doufám, že se popereme o nejvyšší příčky.“
V což věří i Martin: „Jdu krok za krokem. Neřeším teď další světové poháry ani mistrovství světa. Hlavní cíl je zítra. Chceme mít dobrý výsledek.“