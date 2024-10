Fuksa: Nevím, jestli budu na ME v Račicích. Důvody si nechám pro sebe

Olympijští šampioni z Paříže Fuksa a Dostál by měli být lákadlem pro české fanoušky na kontinentálním šampionátu, který od 19. do 22. června 2025 přivítá Labe aréna v Račicích. Nad Fuksovou účastí se ale vznáší otazník.

„Úplně upřímně nevím, jestli budu na Evropě v Račicích,“ poznamenal. Konkrétní nebyl. „Důvody si nechám pro sebe. Já jsem si hrozně uvědomil, že v životě není jenom kanoistika, a proto tahle odpověď,“ dodal tajemně vítěz olympijského závodu kanoistů na 1000 metrů.

Po hrách v Paříži ještě koncem srpna závodil na mistrovství světa v neolympijských disciplínách v Uzbekistánu, kde získal stříbro na pětistovce, ale od té doby byl na vodě jen jednou kvůli natáčení. „Jezdil jsme na kole, občas jsem se proběhl, jinak nic moc. Asi v listopadu bych chtěl nejspíš začít trénovat,“ řekl Fuksa, který má z mistrovství Evropy 12 titulů.

V posledních týdnech strávil hodně času s rodinou, s manželkou a roční dcerou byli na dovolené na Mallorce i v jiných destinacích. „Doufám, že jsme si to moc užili, bylo to moc fajn a nejradši bych ještě chvíli pokračoval,“ pochvaloval si mnohonásobný medailista z vrcholných akcí.

Po návratu do Česka se vrátil do kolotoče společenských a mediálních povinností spojených se ziskem zlaté olympijské medaile. „Jsem si říkal, že to budu mít rád až do konce, ale už bych se chtěl vrátit k tréninku a dělat to, co mě opravdu baví. Prostě sportovat,“ uvedl Fuksa.

Raději už by se díval dopředu, než se vracel ke svému životnímu úspěchu. „Ta euforie z olympiády už u mě odezněla. Už nejsem extra happy z toho všeho. Nikdy jsem se nechtěl vracet k věcem, které už byly, i když k tomu olympijskému zlatu se asi budu vracet celý život. Je to takové zvláštní období. Potřebuju si spíš najít další motivaci a upnout se na budoucnost, než řešit minulost. Je to těžší a učím se s tím žít,“ svěřil se Fuksa, který se v Paříži v jednatřiceti letech dočkal první olympijské medaile.