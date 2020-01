Tokio na dosah. Vodnímu pólistovi ze Strakonic stačí získat španělský pas

V Česku najdete pravděpodobně pouze jediného člověka, který se živí vodním pólem. Je jím jedenatřicetiletý Martin Faměra ze Strakonic.

K tomuto sportu Faměru přivedl jeho otec Karel, který za Strakonice hrával a nyní i trénuje mužský tým v extralize.

Martin Faměra brzy přerostl tuzemské vodní pólo a zamířil do slovenských Košic. Dokonce hrával i za slovenskou reprezentaci. Jeho kariéra šla strmě vzhůru, přes kluby ve Francii a Německu se dostal až do Barcelonety. Ve slavném klubu ve městě Barcelona hraje čtvrtý rok. Španělský celek patří mezi nejlepší kluby na světě.

Právě díky mnohaleté spolupráci v Katalánsku vznikla myšlenka, že by Faměra mohl reprezentovat Španělsko na letních olympijských hrách v japonském Tokiu v červenci a srpnu 2020. „Vzhledem k trochu chaotické politické situaci ve Španělsku se proces trošku zbrzdil. Ale mám informace, že zhruba do měsíce bych mohl španělský pas mít,“ věří vodní pólista.

Španělská reprezentace o Faměrovy služby stála delší dobu. „Už když jsem hrál na Slovensku, tak mě oslovili. Odmala jsem snil o tom, že si zahraju na olympiádě. A teď šance je, proto bych byl šťastný, pokud by se to skutečně povedlo dotáhnout do konce,“ řekl Faměra, který by se Španělskem patřil k favoritům olympijského turnaje.

Na posledním mistrovství světa skončila tamní reprezentace druhá. „Špička je hodně vyrovnaná, na medaili má tak sedm zemí. Největší favority vidím v Srbsku a Chorvatsku. Ale ani Španělsko není bez šance,“ říká.

Poměry ve španělském a českém vodním pólu se nedají vůbec srovnávat. Zatímco u nás se hraje na amatérské úrovni, ve Španělsku působí profesionálové.

„Vodní pólo je tam normální zaměstnání. Hráči i trenéři jsou profesionálové. Nic jiného nedělají, jen hrají a trénují. V bazénu jsme klidně i šest hodin denně,“ vypráví Martin Faměra. „Zdá se to jako velká porce, ale když si to rozpočítáte, tak jsou to tři hodiny ráno a tři hodiny večer. Mezi tím je dost času na regeneraci. Člověk si celkem rychle zvykne,“ dodává.

Trénink profesionálních vodních pólistů je pestrý. „Trénujeme ve vodě i v posilovně. Ve vodě plaveme, střílíme, cvičíme útok i obranu, věnujeme se také taktice. A většinou jsou tréninky různě kombinované,“ pokračuje.

Faměru sport živí, a tak se podle toho musí i připravovat a chovat v běžném životě. „Máme smlouvy, na jejichž základě se musíme věnovat pouze vodnímu pólu. Dokonce ani jiné sporty bychom neměli dělat, abychom se náhodou nezranili,“ tvrdí.

Ale právě jiný sport během přípravy výrazně narušil aktuální sezonu české hvězdy. „Hráli jsme během tréninku na pláži ragby, což bychom moc neměli. Poranil jsem si vazy v koleni. Byla to částečně i chyba klubu, i proto mi během rekonvalescence vyšel maximálně vstříc, abych se co nejdříve uzdravil,“ doplňuje Faměra.

Martin Faměra, jediný český profesionální vodní pólista.

Po podzimní operaci se ale koleno hojí dobře a Faměra chystá návrat do vody. „Za měsíc bych měl znovu hrát. Všechno jde podle plánu. Běžná rekonvalescence u prasklých zkřížených vazů v koleni trvá šest až osm měsíců. Já bych měl hrát po čtyřech měsících,“ odhaduje strakonický odchovanec s tím, že pro vodního pólistu není zranění kolene tak zásadní.

Problémy s ramenem by byly horší. „Nyní se vracím do Španělska a musím dohnat tréninkové manko. Chci na sobě zapracovat, abych se dostal znovu do formy, a doufám, že všechno dobře dopadne se španělským pasem,“ přemýšlí.

