Faměra doufá, že o hry nepřijde. Odložení je správné rozhodnutí, říká

Faměra udělal pro vysněnou účast pod pěti kruhy maximum. Překonal zranění, úspěšně si zažádal o španělský pas a s tamějším národním týmem se připravoval na boj o olympijské medaile. Místo toho ale Jihočech uvázl v Barceloně a věří, že se do Japonska podívá za rok. „Myslím, že odložení je správné rozhodnutí. Nikdo neví, co bude dál. A olympiáda bez diváků, to by nebylo ono,“ tvrdí 31letý pólista.

Odchovanci strakonického klubu by nominace zřejmě neunikla. „Připojil jsem se k reprezentaci, takže bych v týmu se vší pravděpodobností byl,“ myslí si Faměra.

Zkušený hráč se snaží hledat na odkladu největší sportovní události pozitiva. „Jsem po operaci kolene a jeho stav ještě stoprocentní není. Nějaký čas ještě potřebuje. Zdravotně jsem na tom byl dobře, ale mám čas na úplné doléčení,“ uvádí.

Místo přípravy na vrchol sezony tak Faměra zůstal ve Španělsku. „Kdyby se začalo trénovat, tak jsem chtěl být ve městě,“ vysvětlil. Protože se situace s koronavirem nezlepšila, odcestoval později jediný český profesionální vodní pólista domů do Strakonic. „Čekal jsem na rozhodnutí, zda se bude dohrávat liga. Pak španělská vláda vydala nařízení, že karanténa bude pokračovat do konce dubna, tak mi vedení klubu povolilo odjet do Česka,“ doplnil.

Ve světovém srovnání vypadá situace na Pyrenejském poloostrově velice vážně. Podle Martina Faměry je realita mírně odlišná. „Ač to nevypadá, tak ve Španělsku je klidná atmosféra. Něco jiného je, co ukazují média,“ popisuje. „V Česku je vidět, že lidé mají z nemoci větší respekt. Na rozdíl od Španělů nosí roušky. Tam v obchodech moc lidí se zakrytým obličejem nepotkáte. Ale zase mají přísnější karanténu a vůbec nesmí vycházet. Ani do přírody. Ven můžou jen pro nezbytné věci – do obchodu a do lékárny,“ pokračuje.

Martin Faměra

I Faměrův klub CN-Atlétic Barceloneta sáhl k podobným opatřením jako další celky napříč všemi sporty. „Plat nám klub bohužel nesnižoval, ale rovnou ho pozastavil. Prozatím na dva měsíce. Toto chápu, protože ekonomická situace je špatná všude,“ uvědomuje si.

Doma ve Strakonicích se bývalý hráč slovenských Košic, německého Berlína či francouzského Nice cítí lépe a má i lepší podmínky pro udržování kondice. „Dostal jsem tréninkový plán. Výhodou je, že máme doma posilovnu, kde můžu pracovat na kondici i síle. V bytě v Barceloně fyzička moc cvičit nešla,“ potvrzuje.

Kdy přesně se Faměra do Španělska vrátí, to zatím neví. „S klubem jsem neustále v kontaktu. Jakmile mi řeknou termín, kdy se mám hlásit, budu muset řešit, jakým způsobem se dostanu zpět. Ale počítám s tím, že budu minimálně měsíc v Česku,“ přemítá.

Olympijské přípravy musí strakonický vodní pólista o rok odložit. Doufá však, že o hry v Tokiu nepřijde. „Věřím, že si na olympiádě zahraju. Ale nebudeme předbíhat, protože jak vidíte, může se stát cokoliv,“ uzavírá.