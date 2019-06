Doktor věří, že Evropské hry mají i přes problémy budoucnost

Například v tom, že někteří si poprvé vyzkouší atmosféru podobné velké akce.

„Upřímně, v současné době se velké plány podařilo naplnit tak napůl. Je pravda, že některé sporty k hrám přistoupily tak, že to asi není soutěž pro ně. Naopak v některé si z toho udělali mistrovství Evropy, což si myslím, že je nejlepší cesta,“ řekl Doktor.

„Je pravda, že Baku bylo minule trochu specifické. Byly to první hry a nikdo nevěděl, co od toho má čekat. Teď už trošku víme a vím, že v Minsku bude vše podobné. Vypadá to v podstatě jako olympijské hry, jen jsou Evropské,“ uvedl.

Atraktivitu her měla původně zvyšovat možnost zajistit si na nich účast na olympijských hrách v následujícím roce. V některých sportech to bude možné i v Minsku, ve většině to ale z různých důvodů nejde. „Například kanoistika to původně chtěla, ale lidé z federace postupem času zjistili, že hlavní kvalifikací je mistrovství světa, které je v srpnu, a až poté je možné dorozdělovat další kvóty,“ podotkl Doktor.

Podle bývalého vynikajícího rychlostního kanoisty by však Evropské hry neměly být primárně spojené s olympijskou kvalifikací. „Spíše si myslím, že bychom se měli s Evropskými hrami dostat tam, kde jsou například Panamerické hry, které už mají tradici. Uvidíme, jestli se to do budoucna podaří,“ řekl Doktor.

Evropské hry se ale musí například vypořádat i s konkurenčním projektem evropských sportovních federací, které se spojily a loni poprvé uspořádaly pod společnou hlavičkou sedm evropských šampionátů v Glasgow a Berlíně. A v roce 2022 by se měly konat opět. „Zakázat to těm sportům nikdo nemůže. Samozřejmě, že je to konkurenční záležitost, Na druhou stranu jsou sporty, které jedou na jednu či druhou akci, ale i ty, které jsou na obou akcích, což je zajímavé,“ podotkl Doktor. Obou akcí se zúčastní zástupci atletiky, cyklistiky a sportovní gymnastiky.

Momentálně se Doktor plně soustředí na Minsk a věří, že Bělorusko je na hry dobře připraveno. „Myslím si, že jediným drobným problémem bude doprava. Vše je relativně dále. Na druhou stranu mají špičkové sportoviště a ani toho relativně moc nového nedělali. Nebojím se toho, že by měli organizační problémy,“ řekl.

Minsk před pěti lety hostil hokejové mistrovství světa, jež se těšilo velkému zájmu diváků. „Uvidíme, jak to bude teď. Zaplnit všechny tribuny diváky nebude úplně jednoduché. Zvlášť v některých vzdálenějších sportech. Něco jiného je takzvaně nahnat lidi na hokej nebo je dostat v jeden den na více sportovišť. Je rozdíl mezi sportovním šampionátem a multisportovní akcí,“ řekl Doktor.

Českou výpravu tvoří 120 sportovců a jsou v ní medailisté z olympijských her, mistrovství světa i Evropy. „Pro nás je vše ve stejném režimu jako olympiáda. Je tam jen pár rozdílů, zajištění výpravy je ale prakticky stejné,“ podotkl šéf české výpravy, který moc neřeší počet medailí, které by měli Češi přivést domů. Před čtyřmi lety získali dvě stříbrné a pět bronzových. „Důležité je, že hlavně mladí sportovci získají zkušenosti s podobnou velkou akcí. A medaile? Hlavně aby nějaké byly,“ pousmál se Doktor.