Chytá, učí mladé gólmany, dokonce i střílí góly. Brněnská házená je na vzestupu, klub z Králova Pole se drží na předních místech extraligové tabulky, navíc došel do osmifinále Evropského poháru. V bráně k tomu pomáhá nová posila, pětadvacetiletý řecký reprezentační gólman s polskými kořeny Marko Jan Terlecki. „Jsem Polák, který se jen narodil v Řecku,“ upřesňuje s úsměvem historicky druhý řecký brankář ve službách Brňanů.

Marco-Jan Terlecki z KP Brno zasahuje. | foto: Natálie Jagelská, SKKP Handball Brno

Ačkoliv se narodil v Aténách, oba jeho rodiče pocházejí z Polska. „Táta se do Řecka přestěhoval, když mu bylo 24 let. Získal zajímavou pracovní nabídku, tenkrát na tom řecká ekonomika ještě nebyla tak špatně jako dnes. Pak se k němu přidala mamka a rozhodli se v Athénách zůstat,“ rozklíčovává Terlecki rodinnou situaci.

Byl jako Lewandowski, pak šel do brány

K házené se dostal vlastně omylem a velmi pozdě, až do 14 let hrával fotbal. „Byl jsem takový Lewandowski,“ směje se Terlecki.

„Když jsem skončil s fotbalem, tak mi táta řekl, abych si našel něco nového. Místní házenkářský tým hledal brankáře v mé věkové kategorii, tak jsem se rozhodl to zkusit. Už tehdy jsem byl hodně vysoký a brzo se zjistilo, že mi chytání i docela jde,“ dodává s úsměvem.

Házenkáři KP Brno se hecují.

Svou profesionální kariéru odstartoval ve slavném řeckém velkoklubu, v Olympiakosu Pireus. „Předtím jsem ještě hrával druhou řeckou ligu za Aris Nikaias, první profesionální klub byl ale Olympiakos. To je ohromný klub, byl jsem tehdy hodně mladý a nedostával jsem tolik příležitostí, proto jsem se rozhodl odejít,“ nastiňuje situaci v řeckém velkoklubu.

Štace v Králově Poli je pro něj první zahraniční zkušeností. „Chtěl jsem být blíž Polsku, kde mám rodinu. Měl jsem i jiné nabídky, ale vybral jsem nakonec tu brněnskou. Hlavně proto, že stejně jako v Řecku tady můžu hrát v evropském poháru,“ vyjmenovává důvody svého přestupu Terlecki.

Brno je krásné, podobné Polsku

V moravské metropoli se mu zatím velmi líbí, připomíná mu Polsko. „Brno je úplně jiné než Atény. Vůbec jsem nečekal, jak moc se mi tu bude líbit. Je tu spousta míst, kde se dá projít, zajít si na dobrou večeři, obdivuji i zdejší architekturu,“ rozpovídá se Terlecki o Brně.

Jeho nejoblíbenějším místem je hrad Špilberk. „Byl jsem tam několikrát, dá se to tam hezky projít, je tam krásný výhled na město. Můžete si dát drink a užívat si prostředí,“ doporučuje.

S Brnem má velké plány, chce se s týmem dostat až do finále play off. „Věřím, že tým má větší potenciál, než ukázal v minulých letech. Chci mu pomoct k úspěchům,“ říká rozhodně Terlecki. Podobně situaci vidí i trenér brněnského mužstva Pavel Hladík. „Chceme se do play off dostat z takové pozice, abychom začínali doma, to znamená dostat se do top čtyřky, pak se uvidí,“ nastiňuje trenér.

K naplnění tohoto cíle se Terlecki snaží pomoct i jinak než zákroky. Z brány už se mu letos povedlo i třikrát skórovat do sítě soupeře. „Když vidím příležitost střílet, tak to vždycky zkusím, trénuju to i na tréninku,“ vysvětluje.

Veliké ambice nemá jen s Brnem, vysoko míří i ve své kariéře. „Chci se dostat na co nejvyšší úroveň. Ne každý to tak má, ale já bych se chtěl dostat, opravdu co nejvýš to jde. Jestli to bude v Brně, nebo někde jinde, to se uvidí,“ usmívá se Terlecki. I kvůli kořenům ho láká polská liga, konkrétně její nejúspěšnější klub a pravidelný účastník Ligy mistrů. „Kdybych se dostal do Industrie Kielce, splnil by se mi sen, je to můj oblíbený klub. Od doby, co jsem začal hrát házenou, tak sleduji všechny jejich zápasy v Lize mistrů,“ směje se Terlecki.

Další Řek v brněnské brance

Královopolský celek už zkušenosti s řeckým gólmanem má, před čtyřmi lety čapal za Brno extraligu i jiný reprezentační gólman tohoto přímořského státu Kostas Gurgumis. „Před přestupem jsem s ním mluvil, řekl mi o městě i klubu jen samé pozitivní informace. Známe se z reprezentace a hráli jsme proti sobě v řecké lize. Je to skvělý chlap, zkušený a velmi upřímný, věřím mu,“ mluví o propojení s Gurgumisem mladší z brněnských Řeků.

Ostatně na Gurgumise se obrátil i Pavel Hladík. „Hned jsme si s Kostasem o Markovi psali, napsal nám, ať ho určitě vezmeme,“ popisuje komunikaci s řeckým matadorem.

Házenkáři KP Brno během time outu

Nabízí se otázka, zda má Brno dlouhodobě zaměřený skauting na řecké brankáře. Podle Hladíka je ale shoda národnosti čistě náhodná. „To, že jde o reprezentanty jedné země, je spíše náhoda. Cílíme na hráče, kteří jsou úspěšní v evropských pohárech, a Marko měl skvělou minulou sezonu, kdy se stal nejlepším brankářem Evropského poháru. Tam jsme si ho vyskautovali,“ odhaluje Hladík pozadí příchodu brankářské jedničky.

Pro brněnského trenéra bylo důležité i to, že má Terlecki zkušenost s evropskou házenou. „Potřebovali jsme někoho, kdo je prověřený Evropským pohárem, aby nebyl dobrý jen v rámci ligy, kterou má načtenou,“ rozebírá.

Důležitá je zkušenost, ne národnost

To ale nebyl jediný důvod příchodu Terleckého. „Tím, že bráníme defenzivnějším stylem, tak jsme potřebovali někoho, kdo má dobrá čísla zezadu. Marko je hodně mentálně silný, s jeho mentalitou roste celá obrana. Z přibližně dvaceti zápasů, které jsme zatím odehráli, se mu jich povedlo osmnáct, je velmi konzistentní,“ vyjmenovává klíčové atributy Hladík.

Velkou devízou řeckého reprezentanta je i ochota pomoci mladším gólmanům. Ze tří brankářů na brněnské soupisce je pětadvacetiletý Terlecki tím nejstarším.

„Skvěle pracuje s mladými hráči, pomáhá s přípravou, tam vidím i jistou podobnost s Gurgumisem, který jim po ztrátě pozice číslo jedna taky hodně pomáhal. Navíc si skvěle sedl s týmem. Je to snad poprvé, co má gólman tady takovou pozici, tým mu bezmezně věří,“ ukazuje jeho charakter Hladík. Terleckého aklimatizaci uspíšila i znalost polštiny, díky podobnosti jazyků se už dobře domluví česky. „Když už nějaký problém nastane, tak celá kabina mluví anglicky,“ doplňuje trenér.

Marco-Jan Terlecki z KP Brno se raduje.

Brno se i díky výkonům řecko-polského brankáře drží v popředí tabulky extraligy. Aktuálně mu patří páté místo, přičemž oproti týmům před sebou má odehráno o jeden zápas méně. Klub navíc poprvé v historii postoupil do osmifinále Evropského poháru, tedy třetí nejvyšší evropské soutěže.

Další postup v Evropě by podle Hladíka mohl ovlivnit priority v domácí soutěži. Zatímco během základní části by bylo Brno připraveno dát přednost evropským zápasům, v případě kolize s play off by se situace obrátila.

„Kdybychom postoupili dál, na úkor Evropského poháru bychom byli ochotni upozadit základní část extraligy. Jakmile by ale Evropa zasahovala do play off, museli bychom ji asi upozadit, protože liga na takovou situaci vůbec není nastavena. Nepočítá se, že bychom se takhle daleko dostali,“ uzavírá Hladík.

