„Máme trochu problém dohodnout se, která z nás je větší alfa samice. Ale každým tréninkem se to lepší,“ dodala Štochlová.

„Shodly jsme se, že každá z nás je alfa samicí zápas od zápasu,“ smála se Svozilová, která vedle olympioničky z Paříže nahrazuje Barboru Hermannovou.

„Přesně, záleží, která z nás lépe vstane z postele,“ potvrdila Štochlová.

Zatím spolu odehrály tři turnaje. Ten nejvyšší kategorie je čeká tento týden v Dolních Vítkovicích, kde dostaly divokou kartu do hlavní soutěže. „Daly jsme si cíl postoupit ze skupiny. A když by náhodou klaplo čtvrtfinále, bude to o to lepší,“ předestřela Svozilová.

Ve skupině narazí na švýcarské sestry Anouk a Zoé Vergéovy-Dépréovy, které spolu rovněž hrají od této sezony, a Brazilky Carol a Rebeccu. Třetí soupeřky vzejdou z kvalifikace. Vítězky šesti čtyřčlenných skupin postoupí rovnou do druhého kola play off, týmy z druhého a třetího místa do prvního kola.

„Hrát v Ostravě proti Švýcarkám a Brazilkám je už klasika. S Bárou (Hermannovou) jsme je tady měly snad pokaždé, takže mě nic nepřekvapí,“ připomněla Štochlová, která v Ostravě v minulosti hrála také s Martinou Maixnerovou, Miroslavou Dunarovou a Martinou Williams.

Hlavní trenér ženské reprezentace Argentinec Sebastian Menegozzo s Marií-Sárou Štochlovou a Markétou Svozilovou.

Nyní se k nim přidá Svozilová: „Už když mi bylo osmnáct, tak jsem si říkala, že jednoho dne by to mohlo klapnout, abychom spolu hrály a usilovaly i o olympiádu... Byla jsem nadšená a její nabídka přišla v pravý čas, protože jsem se vrátila z Ameriky. Začal mi nový čtyřletý cyklus.“

Také třiadvacetiletá beachvolejbalistka se loni představila ostravskému publiku, zahrála si po boku Kylie Neuschaeferové.

„Doufám, že náš rozchod vzala dobře, ke sportu patří, že se týmy mění. Pro mě je dobré, že mohu hrát s někým, kdo má větší zkušenosti ze světové Tour a ukáže mi beach na té nejvyšší úrovni,“ uvedla.

Svozilová se už může plážovému volejbalu věnovat naplno, jelikož na Floridě úspěšně dostudovala. „Ale doufám, že si ještě někdy dodělám magisterské studium. Teď mi to nevyjde, protože většina přijímaček je během turnajů. Tak snad příští rok. A už tady v Česku.“

Do Ameriky ji to znovu netáhne. „I když počasí tam bylo trochu lepší. To mi asi bude chybět,“ zasnila se zrovna, když moravskoslezskou metropoli zkrápěl déšť.

A stejný nečas hrozí, že i během turnaje, který začne ve středu kvalifikací.„Co s tím naděláme,“ povzdechla si Štochlová a mladší parťačka ji hned doplnila přáním: „Snad to nebude vadit fanouškům a tribuny zaplní. Třeba si přibalí pláštěnky!“