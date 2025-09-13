Házená musí stranou. Jeřábková je znovu v očekávání a přerušila kariéru

  15:35
Opora české házenkářské reprezentace Markéta Jeřábková přerušila kvůli těhotenství kariéru. Devětadvacetiletá spojka, jež koncem května podepsala dvouletou smlouvu v Odense, to uvedla na svazových stránkách na Facebooku. Na přelomu listopadu a prosince proto bude chybět národnímu týmu na mistrovství světa.
Markéta Jeřábková

Markéta Jeřábková | foto: Česká házená

Markéta Jeřábková se prodírá obranou v zápase s Černou Hornou.
Markéta Jeřábková střílí v zápase s Černou Hornou.
Markéta Jeřábková (vpravo) střílí v utkání proti Srbsku.
Natašu Lovričovou ze Srbska brání Veronika Malá a Markéta Jeřábková.
28 fotografií

„Jsem nesmírně šťastná, že se s vámi můžu podělit o největší štěstí, které nás v životě může potkat, nic pro nás aktuálně není více. Zároveň cítím smíšené pocity z pohledu profesního a velký respekt vůči Odense, kam jsem přišla v létě a bylo mi potěšením se potkat s těmi nejlepšími fanoušky, úžasným klubem a samozřejmě spoluhráčkami. Jsem opravdu ráda, že jsem mohla být součástí přípravy a těším se, že to přijde zas v kombinaci s novou rolí,“ uvedla Jeřábková.

Trojnásobnou vítězku ankety o českou házenkářku sezony bude postrádat i reprezentace, kterou v říjnu čekají duely Euro Cupu v Dánsku a proti Maďarsku a poté na přelomu listopadu a prosince mistrovství světa v Německu a Nizozemsku.

Smutná zpráva. Česká házenkářka Jeřábková přišla o miminko

„Moc se těším také na svůj návrat do národního týmu. Budu oba sledovat, i když v nadcházejících měsících z jiného úhlu pohledu, ale se stejným nadšením,“ řekla Jeřábková.

Plzeňská rodačka si letos prošla těžkým obdobím. V lednu oznámila, že je těhotná, v březnu ale zveřejnila, že o prvního potomka přišla. Reprezentaci scházela při dubnovém vítězném play off kvalifikace mistrovství světa proti Ukrajině. V minulých dvou letech Jeřábková hrála v Dánsku za Ikast, který po sezoně vyměnila za Odense.

