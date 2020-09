Lékař Schmidt: Pomáhal jsem sportovcům s krevním dopingem. O zisk mi nešlo

Erfurtský lékař Mark Schmidt se u mnichovského soudu doznal, že roky pomáhal sportovcům s krevním dopingem. Zatčen byl v rámci antidopingové operace Aderlass (pouštění žilou) na loňském mistrovství světa v klasickém lyžování v Seefeldu, soud jej může poslat do vězení na rok až deset let. Rozsudek by měl padnout před Vánoci.