Spolu se sice české plážové volejbalistky připravovaly už v březnu, kdy odehrály i první dva turnaje v Mexiku, jenže Svozilová ještě dokončovala studium v Americe, takže zůstala v zámoří.

„Zpočátku jsme hrály bez trenéra, úplně samy. K tomu jsme zvládly tři čtyři plnohodnotné tréninky,“ upozornila Štochlová, že s koučem, jímž je nadále hlavní trenér české ženské reprezentace Argentinec Sebastian Menegozzo, spolupracují až nyní.

„Když se Maki z Ameriky vrátila, rovnou jsme pokračovaly na challenger do Číny,“ řekla Štochlová.

Na něm v polovině května skončily páté, když ve čtvrtfinále podlehly Finkám Taře Lahtiové a Niině Ahtiainenové 1:2. Překonaly tak své nejlepší umístění, deváté místo z Yucatanu. „Tam jsme jako jediné pozdějším vítězkám Valentině Gottardiové a Claudii Scampoliové vzaly set,“ podotkla Štochlová.

Další turnaj je díky divoké kartě čeká příští týden v Ostravě. A bude té nejvyšší kategorie Elite.

Někdejší beachvolejbalové spoluhráčky Marie-Sára Štochlová (vlevo) a Barbora Hermannová sledují, jak autor nové trofeje pro nejlepší tři týmy turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro 2025 Radovan Šťastný rozpůlil originální cenu.

„Jsem moc ráda, že jsme se s novou parťačkou na ostravský turnaj dostaly, že máme šanci hrát v hlavní soutěži. Těším se na fanoušky, na tu atmosféru,“ řekla Štochlová, která se se Svozilovou dala dohromady, když její dosavadní spoluhráčka Barbora Hermannová oznámila těhotenství.

Jak tedy vidí souhru s novou partnerkou? „Bude to dobré,“ prohlásila a upozornila, že nejdou do neznámého. „Maki je o něco mladší, ale potkávaly jsme se od juniorských let. Vyprávěla mi, že v Brně na Sokoláku (na Sokolském koupališti) nám s Marťou Maixnerovou, když jsme tam vyhrály mistrovství Evropy do osmnácti let, podávala balony, že si to pamatuje.“

Takže by o tři roky mladší Svozilová měla mít k šestadvacetileté Štochlové respekt. „Doufám, že ne,“ smála se Štochlová. „Byla bych ráda, abychom si byly rovny.“

Na hřišti si pochvaluje, že Svozilová je vyloženě polařka. „Takže už jsem full time blokařka, tím bude naše hra trochu jiná než s Bárou, protože s ní jsme se ve valné většině zápasů na bloku a v poli střídaly a nespecializovaly jsme se na jednu pozici.“

Svozilová ještě loni hrála s Kylie Neuschaeferovou, s níž v roce 2023 vybojovala stříbro na evropském šampionátu do 22 let.

Kylie Neuschaeferová (vlevo) a Markéta Svozilová během finále týmového Nations Cupu proti Nizozemsku

Loni na Pro Tour v Ostravě skončily v kvalifikaci, když porazily Američanky Terese Cannonovou a Megan Kraftovou, ale nestačily na zkušené Němky, několikanásobné mistryně Evropy Lauru Ludwigovou a Louisu Lippmannovou, přičemž Ludwigová je i olympijská vítězka z roku 2016 a mistryně světa 2017.

Není Neuschaeferová na Štochlovou naštvaná, že jí odlákala spoluhráčku?

„Ty jo... Doufám, že ne. Není v tom nic osobního. S Maki se znám dlouho a už dříve jsem uvažovala, že bychom hrály spolu. Tehdy to ale nevyšlo, protože odletěla studovat na Floridě, kde byla čtyři roky. Mě navíc tehdy oslovila Barča, což byla nabídka, která se neodmítá.“

Loni se mimo jiné potkaly na turnaji národních týmů Nation Cup, kde společně reprezentovaly Česko – Štochlová s Hermannovou a Svozilová s Neuschaeferovou. „Maki tam znovu ukázala, jak jí to pálí, jak ji hra baví, znovu se mi vybavilo, jak se mi na hřišti líbila. Její projev mi je sympatický, takže jsme ráda, že se mnou do toho šla.“

Štochlová si na Svozilové mimo jiné cení její předvídavosti při hře v poli. „K tomu je z Ameriky zvyklá na rychlý beachvolejbal, hodně hrát na druhou. Pořádně mě překvapila na prvních trénincích, kdy jsem čapla balon a ona ho hned mrskla na druhou stranu. Mezi týmy na tour vplula bez nějakého přehnaného respektu, takže se na další spolupráci opravdu moc těším.“