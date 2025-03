Svozilová se Štochlovou v Ostravě nebudou chybět, vybojovaly divokou kartu

Seriál běžeckých silničních závodů RunCzech se vrací do doby před vypuknutím pandemie koronaviru v roce 2020. Novinářům to v pondělí sdělili jeho pořadatelé, kteří zaznamenali rostoucí zájem běžců....

Plážové volejbalistky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou si v nominačním turnaji zajistily divokou kartu do hlavní fáze turnaje Pro Tour Elite v Ostravě na přelomu května a června. V...

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová zařadila do nominace na domácí mistrovství světa v Českých Budějovicích 19 hráček z výběru, který na loňském šampionátu v USA těsně prohrál zápas o bronz...

Zbývá jediné místečko. V NHL vrcholí boj o play off, ovlivní i českou nominaci na MS

V hokejové NHL finišuje základní část. A zatímco v Západní konferenci je o postupujících do play off prakticky jasno, na Východě se bude dost možná bojovat až do posledního zápasu. Kdo je stále ve...