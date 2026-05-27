Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Štochlová se Svozilovou čelily servisu světové třídy. Cenné zkušenosti, hlásily

Jiří Seidl
  19:02
Pořádně ostrý start do turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro měly české beachvolejbalové jedničky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová. S obhájkyněmi ostravského titulu a světovými trojkami Brazilkami Thamelou a Victorií na úvod skupiny D prohrály 0:2 (19, 13).
Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová přihrávají podání Brazilek.

Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová přihrávají podání Brazilek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Marie Sára Štochlová přihrává podání Brazilek.
Marie Sára Štochlová smečuje vedle blokující Brazilky Thamely.
Marie Sára Štochlová přihrává podání Brazilek.
Markéta Svozilová zasahuje v poli.
23 fotografií

„Takový zápas jsme už dlouho neměly, od mistrovství světa. A to už je nějaká doba,“ vrátila se Svozilová do loňského listopadu. „V Číně, kde jsme byly na challengeru, byla přece jen jiná výkonnost. Ale ohromně mě to bavilo. Měly jsme i vysoký náskok, ale pak nám Brazilky ukázaly, že jsou jedním z top týmů na světě.“

Byl to pro Češky nejtěžší možný vstup do soutěže?

„Nejprve jsme měly hrát s Dudou a Anou Patrícií, ale ty se odhlásily a místo nich na nás skočily Thamela a Victoria,“ řekla Štochlová. „Je to ale prašť, jak uhoď. Duda s Anou jsou olympijské vítězky a ty další třetí na světě. Moc si nevyberete. My jsme rády, že se s nimi můžeme srovnávat.“

Marie Sára Štochlová smečuje vedle blokující Brazilky Thamely.

Markéta Svozilová zasahuje v poli.

Štochlovou těšilo, že ukázaly, že dokážou konkurovat i těm nejsilnějším protivnicím. „Musíme ale hledat způsob, jak udržet naši výkonnost v rovině,“ dodala.

Češky v první sadě vedly až o šest bodů, ale pak podlehly tlaku brazilského podání. „Jo, jo, strašně začaly tlačit ten servis,“ potvrdila Svozilová.

Štochlová ale odmítla, že by jim odešla přihrávka. „Soupeřky přidaly na podání o padesát procent. Šly dál za čáru a pálily na nás balony zezadu,“ uvedla. „Moc se mi nestává, že bych tři balóny za sebou odpálila úplně mimo kurt. Fakt jsem si nevěděla rady. Když si stoupnete na střed hřiště, kam šel balon předtím, tak ona vám to pak dá přesně na lajnu do rohu. Je to světová třída servisu.“

Šépka? Ne, Perušič! Mistr světa zvládl kvalifikaci i ve vypůjčených trenýrkách

Svozilová si během utkání pořád říkala, že musejí odmakat každý balon. „Rozhodně chceme jednou takovýhle tým porazit,“ podotkla. „Věřím, že pokud se budeme dostávat do takovýchto situací častěji, tak se nám to brzy podaří.“

Ve skupině je ještě čekají duely se světovými čtyřkami Švýcarkami Ninou Brunnerovou a Tanjou Hüberliovou a španělskou dvojicí Sofía Izuzquizaová a Tania Morenová.

Ostrava je pro české jedničky prvním vrcholem této sezony. Dalším bude srpnové mistrovství Evropy.

Marie Sára Štochlová v pádu sleduje útok Markéty Svozilové.

„Ale náš hlavní cíl je dojít fyzicky a mentálně připravené, v co nejlepší formě, do olympijské kvalifikace, která má začít v listopadu,“ upozornila Štochlová.

„Tuto sezonu beru hlavně jako sbírání co největšího množství zkušeností, ať jsme připravené na tvrdý začátek olympijské kvalifikace,“ dodala Svozilová.

V dalších středečních zápasech ve skupinách sestry Anna a Kateřina Pavelkovy podlehly kanadské dvojici Melissa Humana-Paredesová a Brandie Wilkersonová 0:2 (15, 16), Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová nestačily světovým jedničkám Carol a Rebecce 0:2 (15, 17). Valerie Dvorníková s Veronikou Kleiblovou nezaskočily americké vicemistryně světa Taryn Brasherovou a Kristen Cruzovou, nasazeným jedničkám podlehly také 0:2 (15, 12).

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě

Ženy:
Skupina A: Cruzová, Brasherová (1-USA) - Dvorníková, Kleiblová (24-ČR) 2:0 (15, 12)
Skupina B: Carol, Rebecca (2-Braz.) - Neuschaeferová, Maixnerová (23-ČR) 2:0 (15, 17)
Skupina D: Thamela, Victoria (9-Braz.) - Svozilová, Štochlová (16-ČR) 2:0 (19, 13)
Skupina F: Wilkersonová, Humanaová-Paredesová (6-Kan.).- K. Pavelková, A. Pavelková (19-ČR) 2:0 (15, 16)

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Pokorný vs. KrumichTenis - - 27. 5. 2026:Pokorný vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 2:6, 4:4
  • 3.15
  • -
  • 1.31
Dunajská Streda vs. MichalovceHázená - 5. kolo - 27. 5. 2026:Dunajská Streda vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
0:0
  • -
  • -
  • -
Artis Brno vs. SlováckoFotbal - 1. kolo - 27. 5. 2026:Artis Brno vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 18.00
  • 5.00
  • 1.25
Rachimovová vs. MuchováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 27. 5. 2026:Rachimovová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
27. 5. 20:00
  • 8.31
  • -
  • 1.08
Macháč vs. ZverevTenis - Dvouhra - 2. kolo - 27. 5. 2026:Macháč vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
27. 5. 20:15
  • 6.62
  • -
  • 1.11
Crystal Palace vs. Rayo VallecanoFotbal - - 27. 5. 2026:Crystal Palace vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
27. 5. 21:00
  • 2.16
  • 3.12
  • 3.82
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Menšík zvládl epickou bitvu, po sedmém mečbolu se zhroutil na kurt v bolestech

Aktualizujeme
Vyčerpaný Jakub Menšík po výhře ve druhém kole Roland Garros.

Grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži pokračuje zápasy druhého kola. Postup vydřel Jakub Menšík, který po více než čtyřech a půl hodinách porazil Mariana Navoneho 6:3, 2:6, 6:4, 1:6 a 7:6. Marie...

27. května 2026  11:55,  aktualizováno  19:24

Hirtovo vzkříšení v úniku: Cítil jsem, že jsem zase normální. Ale co se dělo v úterý?

Český cyklista Jan Hirt v cíli 17. etapy Gira.

Od našeho zpravodaje v Itálii Právě takovou etapu potřeboval, aby sám sebe ujistil: Úterní velká krize nebyla dlouhodobá, mé nohy opět fungují. Jan Hirt strávil středeční středně kopcovitou etapu cyklistického Gira v úniku a...

27. května 2026  19:21

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...

27. května 2026  19:20

ONLINE: Artis - Slovácko 1:2, úvodní zápas baráže o udržení v lize, Ndefe otáčí skóre

Sledujeme online
Momentka z úvodního utkání baráže mezi Artisem Brno a Slováckem.

Druhý zápas baráže o udržení v první fotbalové lize rozehrávají třetí tým druhé nejvyšší soutěže Artis Brno se čtrnáctým mužstvem první ligy Slováckem. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od...

27. května 2026  17:50,  aktualizováno  19:16

Štochlová se Svozilovou čelily servisu světové třídy. Cenné zkušenosti, hlásily

Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová přihrávají podání Brazilek.

Pořádně ostrý start do turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro měly české beachvolejbalové jedničky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová. S obhájkyněmi ostravského titulu a světovými trojkami...

27. května 2026  19:02

Hirt po úterní krizi na Giru bojoval v úniku. Etapu plnou nástupů ovládl Valgren

Michael Valgren slaví vítězství v 17. etapě Gira d’Italia.

Sedmnáctá etapa Gira d’Italia byla už dopředu avizovaná jako ideální příležitost pro únik. A to se potvrdilo. Na čele se sešla silná skupina 29 cyklistů, ve které se neustále útočilo. Mezi nimi byl i...

27. května 2026  12:24,  aktualizováno  18:44

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d’Italia odstartovalo 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

27. května 2026  18:38

Po půlroce v lize rekordní přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce

Slovinský křídelník Danijel Šturm pózuje ve slávistickém dresu.

Stačilo málo, aby na českou fotbalovou ligu udělal dojem. Až takový, že překoná rekord v přestupu mezi tuzemskými kluby. V lednu ho olomoucká Sigma kupovala ze slovinského Celje, už v květnu ale...

27. května 2026  17:40

Železný v obleku jako startér Běchovic. Já a běh? Jako Češi jsme jím pověstní

Jan Železný během slavnosti k příležitosti historicky prvního ročníku závodu...

Pár desítek minut předtím, než vzal do ruky startovní pistoli a během oslav k příležitosti historicky prvního ročníku závodu Běchovice–Praha dal pokyn k prvnímu běhu, oštěpař Jan Železný vykládal:...

27. května 2026  17:33

Vyšší ceny, nižší příjmy. Svaz potvrdil, že SP ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou

Rakouská lyžařka Katharina Truppeová na svahu ve Špindlerově Mlýně během...

Pořádání Světového poháru lyžařek ve Špindlerově Mlýně skončilo ztrátou kvůli vyšším cenám a nižším příjmům oproti původnímu rozpočtu, řekl na setkání s novináři David Trávníček, prezident Svazu...

27. května 2026  17:14,  aktualizováno  17:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Sedlák v cílové rovince maratonu: Domluva kolikrát nepomůže, radši půjdu příkladem

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do postele se dostali až kolem třetí hodiny ranní, někteří dokonce ještě o něco později. Takže ani nevadilo, že si čeští hokejisté budíček tentokrát posunuli. „Vyspali jsme se, dali si snídani a...

27. května 2026  16:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.