Štochlová se Svozilovou čelily servisu světové třídy. Cenné zkušenosti, hlásily

„Takový zápas jsme už dlouho neměly, od mistrovství světa. A to už je nějaká doba,“ vrátila se Svozilová do loňského listopadu. „V Číně, kde jsme byly na challengeru, byla přece jen jiná výkonnost. Ale ohromně mě to bavilo. Měly jsme i vysoký náskok, ale pak nám Brazilky ukázaly, že jsou jedním z top týmů na světě.“
Byl to pro Češky nejtěžší možný vstup do soutěže?
„Nejprve jsme měly hrát s Dudou a Anou Patrícií, ale ty se odhlásily a místo nich na nás skočily Thamela a Victoria,“ řekla Štochlová. „Je to ale prašť, jak uhoď. Duda s Anou jsou olympijské vítězky a ty další třetí na světě. Moc si nevyberete. My jsme rády, že se s nimi můžeme srovnávat.“
Štochlovou těšilo, že ukázaly, že dokážou konkurovat i těm nejsilnějším protivnicím. „Musíme ale hledat způsob, jak udržet naši výkonnost v rovině,“ dodala.
Češky v první sadě vedly až o šest bodů, ale pak podlehly tlaku brazilského podání. „Jo, jo, strašně začaly tlačit ten servis,“ potvrdila Svozilová.
Štochlová ale odmítla, že by jim odešla přihrávka. „Soupeřky přidaly na podání o padesát procent. Šly dál za čáru a pálily na nás balony zezadu,“ uvedla. „Moc se mi nestává, že bych tři balóny za sebou odpálila úplně mimo kurt. Fakt jsem si nevěděla rady. Když si stoupnete na střed hřiště, kam šel balon předtím, tak ona vám to pak dá přesně na lajnu do rohu. Je to světová třída servisu.“
Svozilová si během utkání pořád říkala, že musejí odmakat každý balon. „Rozhodně chceme jednou takovýhle tým porazit,“ podotkla. „Věřím, že pokud se budeme dostávat do takovýchto situací častěji, tak se nám to brzy podaří.“
Ve skupině je ještě čekají duely se světovými čtyřkami Švýcarkami Ninou Brunnerovou a Tanjou Hüberliovou a španělskou dvojicí Sofía Izuzquizaová a Tania Morenová.
Ostrava je pro české jedničky prvním vrcholem této sezony. Dalším bude srpnové mistrovství Evropy.
„Ale náš hlavní cíl je dojít fyzicky a mentálně připravené, v co nejlepší formě, do olympijské kvalifikace, která má začít v listopadu,“ upozornila Štochlová.
„Tuto sezonu beru hlavně jako sbírání co největšího množství zkušeností, ať jsme připravené na tvrdý začátek olympijské kvalifikace,“ dodala Svozilová.
V dalších středečních zápasech ve skupinách sestry Anna a Kateřina Pavelkovy podlehly kanadské dvojici Melissa Humana-Paredesová a Brandie Wilkersonová 0:2 (15, 16), Kylie Neuschaeferová a Martina Maixnerová nestačily světovým jedničkám Carol a Rebecce 0:2 (15, 17). Valerie Dvorníková s Veronikou Kleiblovou nezaskočily americké vicemistryně světa Taryn Brasherovou a Kristen Cruzovou, nasazeným jedničkám podlehly také 0:2 (15, 12).
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Ostravě
