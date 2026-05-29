Potřebujeme najít herní rytmus, shodly se po vyřazení Štochlová se Svozilovou

Jiří Seidl
  13:14
Musely vyhrát, aby se udržely v soutěži. Leč české ženské beachvolejbalové jedničky Marie Sára Štochlová a Markéta Svozilová v posledním utkání základní skupiny podlehly Španělkám Sofíi Izuzquize a Tanie Moreno 1:2 (-15, 13, -10) a ostravský turnaj Pro Tour Elite pro ně skončil.

České reprezentantky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová s trenérem Sebastianem Menegozzem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Mrzí nás to. Náš cíl byl vyhrát ve skupině aspoň jeden zápas,“ řekla Marie Sára Štochlová. „Na druhou stranu musíme brát v potaz, že jsme od mistrovství světa, od listopadu, na druhém turnaji a ještě hledáme herní rytmus.“

Štochlová je přesvědčená, že jejich výkony se budou zlepšovat. „Jsem ráda, že jsme si tady mohly zahrát před českými fanoušky a porovnat se s takovými týmy,“ dodala.

Stejně jako Španělkám i Švýcarkám Nině Brunner a Tanje Hüberli podlehly v tie breaku. S Brazilkami Thamelou a Victorii set nezískaly.

Perušič se Sedlákem na písku v Ostravě prohráli, Štochlová se Svozilovou končí

„Výhry byly blízko, bohužel se nám nepovedly ty třísetové zápasy dotáhnout do konce,“ uvedla Markéta Svozilová. „Ale moc jsem si to tady s ostravskými fanoušky užila a už se těším na příští rok.“

České jedničky odmítly, že by musely zapracovat na psychice, když po vyhraných druhých setech neuspěly v tie breacích.

„Španělky měly trošku štěstí, že jim tam spadlo několik prasat a nám ne,“ připomněla Markéta Svozilová.

Markéta Svozilová vybírá míč v poli.

„Zvenčí to může vypadat všelijak, ale ve všech zápasech jsme předvedly, že jsme dost psychicky odolné,“ namítla Marie Sára Štochlová. „Třeba první set v prvním zápase (s Brazilkami) jsme vedly 15:8 a prohrály ho. Mohlo nám to podseknout nohy a mohly jsme z turnaje odejít s vysokými prohrami, ale včera jsme proti Švýcarkám znovu bojovaly. Psychicky jsme na tom dobře. Soupeřkám padaly šťastné balony a nám ne.“

Podotkla, že jim reprezentační trenér Sebastian Menegozzo zdůrazňuje, že je důležité, aby kulky nešly dovnitř, aby jimi neprošly. „A to jsme předvedly, kulky sice šly naším směrem, ale ne skrz nás... Snažily jsme se, i když nám to dneska nelepilo,“ řekla Štochlová. „Takže si myslím, že jsme na tom dobře, jen nám chybí ten herní rytmus.“

Takže ukázaly psychickou odolnost, když proti Španělkám odvrátily tři mečboly?

„Nechtělo se nám opouštět kurt, bojovaly jsme až do konce, protože holky Pavelkovy včera ukázaly, že i stav 16:20 se dá otočit,“ odpověděla Svozilová. „Věřila jsem, že se nám to také může povést.“

Jsou pro ně sestry Anna a Kateřina Pavelkovy velkou konkurencí, dohánějí české jedničky?

„Jsem ráda, když se ostatním českým týmům daří. Nejsme úplně soupeřky na té světové úrovni,“ upozornila Marie Sára Štochlová. „Máme všechny stejné cíle – mistrovství světa a Evropy, olympiádu a na té můžou být dva české týmy. Společně soupeříme s Američankami, Brazilkami, Španělkami, Švýcarkami, než proti sobě. A pro nás je super, že můžeme trénovat spolu a na každém tréninku máme kvalitní sparing.“

Na ostravském turnaji hrály v hlavní soutěži hned čtyři české ženské týmy, přičemž tři postoupily z kvalifikace.

„To jen potvrzuje, že náš program LA (olympiáda v Los Angeles v roce 2028 – pozn. red.) je úspěšný, že podporuje mládež, že má výsledky, když tady v Ostravě máme takovou českou stopu. A to i v klucích.“

