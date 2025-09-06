Top osm určitě, chci medaili. Horáčková na MS obhajuje zlato, doma ji sesadil talent

„Znovu chci nějakou medaili. Cítím se dobře. Celou sezonu jsme se trošku trápili, i když chvíli trvalo, než jsem si zvykla na technické změny, které jsem s novým trenérem nastolila,“ popisovala účastnice dvou olympijských her.
S Francouzem Dellenbachem, který doplnil v roli kouče jejího otce Zdeňka, pracovala Horáčková na nové technice střelby, vzpřímenějším postoji, zvykala si na nové šípy. A změna postupně přináší výsledky. V srpnu ve Švýcarsku Horáčková překonala evropský rekord, když nastřílela 688 bodů ze 720 možných. „Rekord jsem překonala o pět bodů, což je celkem hodně. Potřebovala jsem takový nadstandardní impuls,“ konstatovala.
Mistryně světa Horáčková si chválí změny: Osobní rekord teď střílím skoro každý den
Na co si tedy troufá v Jižní Koreji? „V top osmičce chci rozhodně být. Když postoupím do čtvrtfinále, budu úplně spokojená. Na šampionát se moc těším, Korea je mekka lukostřelby, absolutní fenomén.“
Před cestou do Kwangdžu Horáčkové nevyšel domácí šampionát, vypadla s olympijským lukem již ve čtvrtfinále s Terezou Veverkovou ze Startu Praha. Ale výtečně jí zastoupil obrovský český talent a další Plzeňanka, věkem stále ještě juniorka Monika Továrnická.
Ta v semifinále zdolala Mariinu sestru Johanu Horáčkovou a ve finále pokořila přesvědčivě 6:0 právě Veverkovou. „Přitom jsem od sebe na šampionátu vůbec nic neočekávala, nemyslela na žádný úspěch. Ale nakonec to dopadlo takhle krásně, jsem moc spokojená,“ líčila šampionka, členka 1.LK Plzeň 1935.
„Monika zvítězila v nejprestižnější kategorii a přerušila devět let trvající nadvládu Marie Horáčkové. Po zisku juniorského i seniorského titulu v halové lukostřelbě se stala druhou lukostřelkyní v historii, která získala tři individuální tituly v jednom roce. Střílela s velkou kázní a sebejistotou,“ chválil svěřenkyni klubový šéftrenér Jan Šípek.
V polovině září se Továrnická zúčastní mistrovství Evropy v terénní lukostřelbě.