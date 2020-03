Nedělejme ze sportu pupek světa, radí psycholog Jelínek

„Sportovce bere veřejnost jako psychicky odolnější, ale máme tu něco, co zde ještě nebylo,“ říká Jelínek pro ČTK s tím, že sportovcům se rozpadl navyknutý denní režim. A ztrácí se vidina toho, proč trénovat, výkony od nich na dlouhou dobu nikdo neuvidí.

Jak ladit formu, na kdy a na co vlastně?



Zásadní je proto podle něj přístup, jak změny vstřebávat.

„Když to vezmu třeba na tenisové sestry Plíškovy, Kristýna a Kája nemají nikdy v sezoně tak dlouhou proluku. Hokejista je třeba zvyklý být po sezoně bez ledu několik týdnů, atleti zase mají několik vrcholů během roku. Označuji to jako teorii smíření. Nic s tím neuděláme, nemá cenu o tom mluvit, jak moc složitá je tahle situace, ale je třeba zkoušet nalézt cesty k vypořádání.“

Jelínek nabízí další příklad. Diskařka Eliška Staňková posiluje v garáži, Karolína Plíšková může na soukromý tenisový kurt... Tréninky sice podle něj trpí, ale důležité je, že sportovkyně hledají alternativy.

Hlavně neztratit motivaci. „Od toho jsou realizační týmy. Sportovec si nemůže říct uprostřed tréninku, že to nemá zapotřebí a že to nemá cenu,“ říká Jelínek. „Je moc důležité nedělat ze sportu pupek světa, jsou podstatnější oblasti.“

Sám v roce 2005 slavil z pozice asistenta trenéra Vladimíra Růžičky hokejový titul mistrů světa, v extralize vedl týmy Sparty, Plzně, Liberce a Mladé Boleslavi.

„Když pan (předseda ČOV Jiří) Kejval mluvil v pondělí o penězích ČOV, že neví, jak to dopadne, kdyby se olympiáda zrušila... Asi se můj názor nebude řadě lidí líbit, ale řeknu na rovinu, jaký je můj pohled - tak olympiáda nebude nebo bude později, no a co? Hroutit se a páchat kvůli tomu sebevraždu? Tady už přece nejde o peníze, ale o úplně jiné věci,“ tvrdí Jelínek.

Zároveň veřejnosti poradil, jak se nezahltit negativními zprávami na internetu. „Má rada je, že je třeba naopak aktivně vyhledávat to pozitivní, prohlásil Jelínek.